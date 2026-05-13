الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

ذكرى وفاة الشيخ عبد الحميد الباسوسي.. معلومات عن أحد أعلام التلاوة في مصر

محمد شحتة

تُحيي وزارة الأوقاف ذكرى وفاة القارئ الشيخ عبد الحميد الباسوسي، أحد أعلام تلاوة القرآن الكريم في مصر والعالم العربي، والذي وُلد في ٣ من فبراير ١٩١٥م بقرية باسوس – مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، ورحل عن عالمنا في ١٣ من مايو ١٩٩٠م، بعد مسيرة حافلة في خدمة كتاب الله تعالى، تاركًا إرثًا قرآنيًّا متميزًا من التلاوات الخاشعة والأداء المتقن.

نشأ الشيخ عبد الحميد الباسوسي في أسرة قرآنية عريقة، فحفظ القرآن الكريم كاملًا في سن العاشرة على يد والده الشيخ حسن الباسوسي، الذي تولّى تعليمه القرآن الكريم وتجويده، فشبَّ محبًّا لكتاب الله، متقنًا لأحكامه وعلومه.

التفرغ لتلاوة القرآن وتعلم القراءات

وتفرَّغ الشيخ الراحل لتلاوة القرآن الكريم وتعلُّم القراءات العشر حتى ذاع صيته قارئًا متميزًا، فطاف محافظات الجمهورية لإحياء الليالي والمناسبات الدينية، واشتهر بحلاوة صوته وخشوع أدائه، وكان من أصحاب البصمة الصوتية الخاصة بين قراء جيله.

وفي عام ١٩٦٥م التحق بالإذاعة المصرية، فانتشرت تلاواته بين جمهور المستمعين داخل مصر وخارجها، كما اعتاد إحياء السهرات القرآنية خلال شهر رمضان الكريم، خاصة بدواوين الأعيان في محافظات الصعيد، حيث تحولت تلك اللقاءات إلى مناسبات تجمع بين تلاوة القرآن الكريم والعمل الخيري وإطعام الفقراء والمساكين والأيتام.

كما سافر الشيخ عبد الحميد الباسوسي إلى عدد من دول العالم لإحياء الأمسيات الدينية، من بينها إسبانيا، وفرنسا، وألمانيا، وباكستان، والسودان، وتونس، والجزائر، وفنزويلا، والدنمارك، والنمسا، وأسهم في تمثيل مصر في المحافل القرآنية الدولية، كما ترأس لجنة تحكيم المسابقة العالمية للقرآن الكريم في ماليزيا.

وقد ارتبط الشيخ الباسوسي بعلاقات طيبة مع كوكبة من كبار القراء، من بينهم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ إبراهيم الشعشاعي، والشيخ محمود علي البنا، والشيخ محمد محمود الطبلاوي، وغيرهم من أعلام المدرسة المصرية في التلاوة.

عُرف الشيخ الراحل بالزهد في الشهرة والمال والإخلاص في خدمة كتاب الله تعالى، وترك تلاوات قرآنية خاشعة خالدة ما زالت حاضرة في وجدان المستمعين حتى اليوم.

وأكدت وزارة الأوقاف أن إحياء هذه الذكرى يأتي تقديرًا لمسيرة أحد أعلام التلاوة في مصر، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعل ما قدّمه في خدمة القرآن الكريم في ميزان حسناته.

