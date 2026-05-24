مفاجأة في سوق السمك اليوم.. انخفاض أسعار الجمبري والبلطي

سجلت أسعار الأسماك اليوم الأحد 24 مايو 2026 تحركات متباينة داخل الأسواق، مع استمرار تراجع أسعار الجمبري والبلطي وعدد من الأصناف الشعبية، مقابل ارتفاعات متفاوتة في بعض الأنواع الأخرى، أبرزها الوقار والفيليه والمرجان، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لحركة أسعار المأكولات البحرية



أسعار الجمبري اليوم

وتصدر الجمبري قائمة التراجعات، حيث انخفض سعر الجمبري الوسط بنحو 10.8 جنيه ليصل متوسط سعر الكيلو إلى 369.77 جنيه،

كما تراجع الجمبري الصغير بقيمة 9.26 جنيه ليسجل 256.74 جنيه للكيلو،

وهبط الجمبري الجامبو بنحو 11.24 جنيه ليصل إلى 636.83 جنيه،

بينما استقر الجمبري الممتاز عند 485.8 جنيه للكيلو.

سعر كيلو البلطي اليوم

وفيما يتعلق بأسعار البلطي، تراجع سعر البلطي الأسواني بقيمة 5.67 جنيه ليصل إلى 95 جنيهًا للكيلو،

كما انخفض البلطي الممتاز بنحو 0.96 جنيه ليسجل 104.68 جنيه،

في حين ارتفع البلطي الصغير بقيمة 2.14 جنيه ليسجل 73.22 جنيه للكيلو،

كما تراجع سعر السردين المجمد بقيمة 4.64 جنيه ليسجل 112.5 جنيه للكيلو،

وانخفض سعر الشعور بنحو 6.15 جنيه ليصل إلى 220 جنيهًا،

فيما هبط سعر السبيط بقيمة 10.89 جنيه ليسجل 365.56 جنيه،

وتراجع سعر الثعابين بنحو 4.34 جنيه ليسجل 390.44 جنيه للكيلو.

وسجل سعر الموزة تراجعًا بقيمة 1.82 جنيه ليصل إلى 118.18 جنيه،

كما انخفض سعر القرش بقيمة 1.77 جنيه ليسجل 130.5 جنيه للكيلو.

ارتفاع أسعار بعض الأصناف



وعلى جانب الارتفاعات، ارتفع سعر المكرونة الخليجي بقيمة 14.82 جنيه ليصل إلى 134.82 جنيه للكيلو،

كما زاد سعر فيليه البلطي بنحو 13.53 جنيه ليسجل 184.33 جنيه،

وارتفع المرجان الممتاز بقيمة 11.34 جنيه ليصل إلى 200.28 جنيه،

فيما صعد المرجان الوسط بنحو 11.6 جنيه ليسجل 165.66 جنيه.



كما ارتفع سعر القاروص بقيمة 10.44 جنيه ليصل إلى 290 جنيهًا للكيلو،

وسجل البربوني الممتاز زيادة قدرها 8.84 جنيه ليصل إلى 230.13 جنيه،

بينما ارتفع البربوني المتوسط بقيمة 5.63 جنيه ليسجل 179.6 جنيه.

وصعد سعر الوقار بقيمة كبيرة بلغت 38 جنيهًا ليصل إلى 328 جنيهًا للكيلو،

كما ارتفع سعر الماكريل المجمد بقيمة 3.03 جنيه ليسجل 167.2 جنيه، والمكرونة السويسي بنحو 3.7 جنيه لتصل إلى 132.29 جنيه، وبياض الممتاز بقيمة 3.78 جنيه ليسجل 164.09 جنيه للكيلو.

وسجل سعر الكابوريا ارتفاعًا طفيفًا بقيمة 0.19 جنيه ليصل إلى 171 جنيهًا،

كما ارتفع الحدادي بقيمة 3.14 جنيه ليسجل 97.14 جنيه،

بينما صعد موسى بقيمة 4.19 جنيه ليصل إلى 340.19 جنيه للكيلو.