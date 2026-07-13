بسبب فيديو مع والدها .. القصة الكاملة لأزمة منى ممدوح والبلاغ المقدم ضدها

تصدرت الفنانة منى ممدوح مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء عن تقديم بلاغ ضدها إلى النائب العام، يتهمها بنشر محتوى يخدش الحياء العام عبر تطبيق "تيك توك"، قبل أن تخرج الفنانة عن صمتها وتكشف تفاصيل الواقعة.

وكان أحد المحامين قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد منى ممدوح وشخص آخر، على خلفية مقطع فيديو منشور عبر حسابها الرسمي على "تيك توك"، زاعمًا أن الفيديو يتضمن مشاهد تخالف الآداب العامة، وأنه حقق انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر مقدم البلاغ أن الواقعة قد تشكل مخالفات يعاقب عليها القانون، من بينها ارتكاب فعل فاضح علني، والتحريض على الفسق والفجور، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وإدارة حساب إلكتروني بغرض ارتكاب تلك الأفعال، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في الواقعة.

رد منى ممدوح على البلاغ المقدم ضدها

وفي أول رد لها، أكدت منى ممدوح أنها فوجئت بما تم تداوله، موضحة أن الفيديو المشار إليه قديم ولا يحتوي على أي مشاهد تخدش الحياء، معربة عن استغرابها من تقديم البلاغ دون التأكد من حقيقة ما ورد فيه.

وأوضحت الفنانة أن الشخص الذي ظهر معها في الفيديو ليس كما روج البعض، وإنما هو والدها، مؤكدة أن احتضانها وتقبيلها لوالدها أمر طبيعي ولا يتعارض مع الدين أو العادات أو القيم المجتمعية، قائلة إن صلة الرحم لا يمكن أن تكون محل اتهام.

وأضافت أن بعض المتابعين ظنوا أن الرجل الذي ظهر معها هو رجل الأعمال ممدوح عباس بسبب التشابه الكبير بينهما، وهو ما ساهم في انتشار الشائعات بشكل واسع.

وأكدت منى ممدوح أنها لم تتلق حتى الآن أي استدعاء أو تواصل رسمي من جهات التحقيق، مشيرة إلى أنها ستلجأ لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مقدم البلاغ إذا ثبت رسميًا وجوده، وستطالب بتعويض عن الأضرار المعنوية التي لحقت بها نتيجة تداول هذه الاتهامات، وما أثارته من قلق لدى جمهورها وأصدقائها.

كما نفت منى ما تردد عن كونها "بلوجر"، مؤكدة أنها ممثلة، وأنها لا تعتمد على البث المباشر أو صناعة المحتوى بشكل مستمر، موضحة أنها لم تقدم سوى عدد محدود جدًا من جلسات البث المباشر طوال سنوات عملها.

أعمال مني ممدوح

يُذكر أن منى ممدوح شاركت مؤخرًا في فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية"، الذي عُرض ضمن موسم عيد الأضحى 2024، حيث أعادت تقديم شخصية "شهد مراجيح"، إلى جانب نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومن إخراج طارق العريان.