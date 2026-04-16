ألفت عمر تفجر مفاجأة: طلاقي لم يكن بسبب خيانة

فجّرت الفنانة ألفت عمر العديد من التصريحات الجريئة والمؤثرة خلال استضافتها في برنامج "ورقة بيضا" مع الإعلامية يمنى بدراوي، حيث كشفت عن كواليس مشوارها الفني وأسرار حياتها الشخصية، وعلى رأسها تفاصيل طلاقها وابتعادها عن الساحة الفنية لسنوات طويلة، مؤكدة أن انفصالها لم يكن بسبب الخيانة كما يعتقد البعض، وإنما نتيجة عدم التفاهم بين الطرفين، موضحة أن الخلافات المستمرة قد تكون أخطر من الخيانة نفسها، خاصة في ظل التأثير الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي على العلاقات الزوجية، مشيرة إلى أن بعض السيدات قد يهددن بالطلاق ثم يتراجعن مرة أخرى، لكنها ترى أن غياب التفاهم الحقيقي هو السبب الأهم في انهيار أي علاقة زوجية.

طلاق ألفت عمر

كما تطرقت ألفت عمر إلى تجربة طلاقها بشكل أكثر عمقًا، مؤكدة أنها لا تحمل أي مشاعر سلبية تجاه طليقها، بل على العكس وجهت له رسالة شكر صريحة، موضحة أن التجربة التي مرت بها كانت سببًا في نضجها وتغير نظرتها للحياة، قائلة: "بشكر طليقي.. لولا تجربتي معاه ما كنتش هبقى إنسانة ناضجة دلوقتي"، مشيرة إلى أن التجارب الصعبة رغم قسوتها تصنع شخصية الإنسان وتجعله أكثر وعيًا وقدرة على اتخاذ القرار.

وتحدثت عن بداياتها الفنية، مؤكدة أن رحلتها مع التمثيل بدأت مبكرًا منذ الصف الأول الثانوي، حيث كانت تقدم المسرحيات المدرسية، قبل أن تحقق إنجازًا مهمًا بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في آخر سنوات دراستها الجامعية، لافتة إلى أنها كانت محظوظة في بداية مشوارها بعدما تعرفت على المخرج الكبير يوسف شاهين، مؤكدة أنها شعرت بارتباك شديد خلال أول لقاء بينهما بسبب مكانته الكبيرة، قائلة إنها لم تكن قادرة على التحدث من شدة التوتر، لكنه كان أول مخرج يصفق لها في حياتها، وهو ما منحها ثقة كبيرة في نفسها، مؤكدة أنه كان يمتلك قدرة كبيرة على نقل المعلومة للممثل بسرعة شديدة دون تعقيد.

ألفت عمر وسميرة أحمد

وكشفت الفنانة ألفت عمر عن موقف مؤثر جمعها بالفنانة سميرة أحمد أثناء مشاركتها في مسلسل "دعوة فرح"، حيث أخبرتها الفنانة الكبيرة بأنها ترغب في العمل معها مجددًا، لكنها اشترطت إزالة "حسنة" من وجهها، موضحة أنها حجزت لها موعدًا بالفعل لدى طبيب لإزالة الحسنة، إلا أنها شعرت بالخوف ورفضت الذهاب، وهو ما تسبب في ضياع فرصة فنية كبيرة بعدما توقفت عن ترشيحها لأعمال أخرى معها.

واعترفت بأن شخصيتها الخجولة كانت أحد الأسباب الرئيسية في تراجع حضورها الفني، مؤكدة أنها لم تكن تجيد تكوين العلاقات داخل الوسط الفني أو فرض نفسها على المخرجين، مشيرة إلى أن الخوف والخجل عطّلا مسيرتها كثيرًا، كما أن زواجها كان جزءًا من الأسباب التي أبعدتها عن التمثيل لفترة، مؤكدة أنها ليست من النوع الذي يمتلك "شلة" داخل الوسط الفني، وهو ما جعلها بعيدة عن المشكلات والشائعات، لكنه في الوقت نفسه حرمها من فرص عديدة.

وأضافت أنها رفضت العديد من الأدوار في بدايتها لعدم امتلاكها الخبرة الكافية في كيفية الرد على المخرجين دون إغضابهم، وهو ما تسبب في غضب بعضهم منها، كما اعترفت بعدم اقتناعها بمشاركتها في مسلسل "أولاد الشوارع"، مؤكدة أنه كان أقل من نجاحها السابق في مسلسل "سارة"، وهو ما أدى إلى تراجع حضورها الفني وغيابها عن الوسط لفترة وصلت إلى أربع سنوات.

وأعربت عن سعادتها الكبيرة بالعمل مع الفنان أحمد العوضي في مسلسل "علي كلاي"، مؤكدة أنه يتمتع بشخصية إنسانية مميزة داخل موقع التصوير، حيث كان حريصًا على حل الخلافات بين الممثلين وتصفية الأجواء، مؤكدة أنه لا يعيش دور النجم، بل يتمتع بروح طيبة، كما أوضحت أن شخصيتها في العمل كانت محركًا رئيسيًا للأحداث طوال المسلسل، وهو ما أعاد لها الثقة في نفسها من جديد.

وتحدثت عن ذكرياتها مع الفنان حسين فهمي، مؤكدة أنها كانت تشعر بارتباك شديد أمامه بسبب حضوره القوي، وكانت تمزح معه دائمًا بقولها له إن نظرته بعينيه الزرقاوين تجعلها تنسى الكلام، كما أعربت عن إعجابها الكبير بالفنانة هند صبري، مؤكدة أنها نجمة حقيقية وإنسانة راقية، مشيرة إلى موقف إنساني جمعهما عندما أثنت عليها وأكدت لها أنها ممثلة موهوبة، وهو ما أسعدها كثيرًا.

ألفت عمر ويسرا

كما وجهت كلمات تقدير خاصة للفنانة يسرا، مؤكدة أنها طاقة حب تمشي على الأرض، وكانت سببًا في ترشيحها لمسلسل "قضية رأي عام"، مشيرة إلى أنها تعرضت لإصابة أثناء تصوير أحد المشاهد بعدما سقطت على رأسها، مؤكدة أن الفنانة يسرا تعرضت أيضًا لإصابة في ظهرها خلال العمل.

وكشفت الفنانة ألفت عمر عن حادث مؤلم تعرضت له أثناء العمل مع الفنان أحمد فلوكس، حيث سقطت على ظهرها فوق غطاء بلاعة أثناء تنفيذ أحد المشاهد، مؤكدة أنها ظلت لمدة ثلاثة أيام تعاني من حالة شبيهة بالارتجاج وصعوبة في تذكر بعض الأمور.

وفي جانب إنساني مؤثر، تحدثت عن وفاة والدها المفاجئة نتيجة إصابته بتليف في الرئة خلال عشرة أيام فقط، مؤكدة أن وصيته قبل وفاته كانت الحفاظ على ترابطها مع أشقائها، وهو ما التزموا به جميعًا رغم محاولات البعض التفريق بينهم بسبب الغيرة.

كما كشفت عن مرورها بأزمة نفسية وصحية خلال عامي 2017 و2018، دفعتها إلى التفكير في تطوير نفسها ومراجعة حياتها، مؤكدة أنها سامحت كثيرين أساؤوا إليها، سواء كانوا قد أذوها أو لم يؤذوها، مشيرة إلى أنها تعرضت أيضًا لأعراض مرتبطة بالغدة الدرقية خلال فترة صعبة من حياتها.

وأكدت ألفت عمر في ختام تصريحاتها أن السند الحقيقي في حياة الإنسان هو الله، مشيرة إلى أنها لا يمكن أن تسامح في الغدر، وأن التجارب الصعبة التي مرت بها جعلتها أكثر قوة ونضجًا، كما شددت على أن عدم التفاهم بين الزوجين أخطر من الخيانة نفسها، وأن الحياة التعيسة لا يجب الاستمرار فيها، بل يجب إنهاؤها بهدوء دون تدمير النفس