من الألم إلى الأمل.. رحلة كفاح ملهمة لشاب فقد ساقيه ونجح في استعادة حياته

روى الشاب محمد هاشم من ذوي الهمم تفاصيل رحلة كفاحه مع الحياة، بعد تعرضه لحادث قطار في سن مبكرة أدى إلى بتر ساقيه، مؤكدًا أن ما مر به لم يكن نهاية الطريق، بل بداية مرحلة جديدة من التحدي والإصرار على تجاوز الألم.



وأوضح خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه رغم قسوة الحادث وما ترتب عليه من تغيير جذري في حياته، فإنه لم يسمح لليأس أن يتسلل إليه، بل قرر التكيّف مع واقعه الجديد والتعامل معه بإرادة قوية وحب للحياة.



وأضاف أنه واجه صعوبات عديدة في البداية بسبب صغر سنه وصعوبة الحركة، إلا أنه تعلّم تدريجيًا كيفية الاعتماد على نفسه والتأقلم مع حياته اليومية، مشيرًا إلى أنه كان دائم البحث عن وسيلة للاستمرار بدلًا من الاستسلام.



وأكد أن رغبته في الحياة والحركة كانت الدافع الأكبر له لتجاوز المرحلة الصعبة والبدء من جديد.



واختتم حديثه بالتأكيد على أنه يعمل حاليًا ويعيش حياته بشكل طبيعي، معتبرًا أن الإعاقة لم تكن يومًا عائقًا أمام طموحه، بل كانت دافعًا ليصبح أكثر قوة وإصرارًا على النجاح والاستمرار.