وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة
المرشد الإيراني: مستعدون لإلحاق هزائم مريرة جديدة بالأعداء
هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن حادث على بعد 20 ميلاً بحرياً قرب عُمان
أبو العينين: لابد من تغيير آليات اتخاذ القرار وتمثيل العالم الثالث بمجلس الأمن
تعرف على أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
رويترز عن مصادر بحرية: إطلاق نار على سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز
الخارجية الإيرانية: نتمسك بحقوقنا ولن نقبل بما يخالف القانون الدولي
نائب وزير الخارجية الإيراني: نريد أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا
من حلم الزمالك إلى المجد.. كواليس 17 عاما صنعت أسطورة طارق حامد في الملاعب
بلعت أقراص علاج نفسي.. إنقاذ فتاة حاولت إنهاء حياتها بالوادي الجديد
فارس: عبور 5 ناقلات نفط إيرانية عبر مضيق هرمز رغم الحصار الأمريكي
أبو العينين: التوترات الإقليمية وما يحدث بمضيق هرمز يؤثر على اقتصاد العالم والطاقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

من الألم إلى الأمل.. رحلة كفاح ملهمة لشاب فقد ساقيه ونجح في استعادة حياته

ذوي الهمم
ذوي الهمم
هاني حسين

روى الشاب محمد هاشم من ذوي الهمم تفاصيل رحلة كفاحه مع الحياة، بعد تعرضه لحادث قطار في سن مبكرة أدى إلى بتر ساقيه، مؤكدًا أن ما مر به لم يكن نهاية الطريق، بل بداية مرحلة جديدة من التحدي والإصرار على تجاوز الألم.


وأوضح خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه رغم قسوة الحادث وما ترتب عليه من تغيير جذري في حياته، فإنه لم يسمح لليأس أن يتسلل إليه، بل قرر التكيّف مع واقعه الجديد والتعامل معه بإرادة قوية وحب للحياة.


وأضاف أنه واجه صعوبات عديدة في البداية بسبب صغر سنه وصعوبة الحركة، إلا أنه تعلّم تدريجيًا كيفية الاعتماد على نفسه والتأقلم مع حياته اليومية، مشيرًا إلى أنه كان دائم البحث عن وسيلة للاستمرار بدلًا من الاستسلام.


وأكد أن رغبته في الحياة والحركة كانت الدافع الأكبر له لتجاوز المرحلة الصعبة والبدء من جديد.


واختتم حديثه بالتأكيد على أنه يعمل حاليًا ويعيش حياته بشكل طبيعي، معتبرًا أن الإعاقة لم تكن يومًا عائقًا أمام طموحه، بل كانت دافعًا ليصبح أكثر قوة وإصرارًا على النجاح والاستمرار.

ذوي الهمم اخبار التوك شو الاعاقة ذوي الاعاقة محمد موسى

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

المتهمين

أسلحة بيضاء وبندقية خرطوش.. خلافات الجيرة تنتهى بمشاجرة بالإسكندرية

اسعاف - ارشيفية

إصابة 15 شخصا فى انقلاب ربع نقل بطريق أسوان القاهرة الصحراوي الغربي

المتهم

ارتدى نقاب للتخفى.. القبض على شخص حطم كاميرات المراقبة الخاصة بشقة شقيقته

بالصور

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد