قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة
المرشد الإيراني: مستعدون لإلحاق هزائم مريرة جديدة بالأعداء
هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن حادث على بعد 20 ميلاً بحرياً قرب عُمان
أبو العينين: لابد من تغيير آليات اتخاذ القرار وتمثيل العالم الثالث بمجلس الأمن
تعرف على أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
رويترز عن مصادر بحرية: إطلاق نار على سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز
الخارجية الإيرانية: نتمسك بحقوقنا ولن نقبل بما يخالف القانون الدولي
نائب وزير الخارجية الإيراني: نريد أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا
من حلم الزمالك إلى المجد.. كواليس 17 عاما صنعت أسطورة طارق حامد في الملاعب
بلعت أقراص علاج نفسي.. إنقاذ فتاة حاولت إنهاء حياتها بالوادي الجديد
فارس: عبور 5 ناقلات نفط إيرانية عبر مضيق هرمز رغم الحصار الأمريكي
أبو العينين: التوترات الإقليمية وما يحدث بمضيق هرمز يؤثر على اقتصاد العالم والطاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

نتنياهو: إسرائيل لن تنسحب من مواقعها في لبنان خلال وقف إطلاق النار

ناصر السيد

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جيش الاحتلال لن ينسحب من مواقعه في جنوب لبنان خلال وقف إطلاق النار الذي يستمر عشرة أيام.

وقال نتنياهو في بيان مصور بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار اليوم الخميس: "سنبقى في منطقة أمنية قطرها عشرة كيلومترات، مما سيمكننا من منع التسلل إلى التجمعات السكنية وإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات".

وأضاف نتنياهو: "سنبقى في لبنان ضمن منطقة أمنية موسعة"، مشيراً إلى أنها منطقة أكبر بكثير مما كانت عليه إسرائيل بعد وقف إطلاق النار مع لبنان في نوفمبر 2024. ووصفها بأنها منطقة أمنية "أقوى وأكثر تماسكاً واستمرارية من سابقتها".

وتابع: "هذا هو المكان الذي سنبقى فيه. لن نغادر".

وأكد نتنياهو أن وقف إطلاق النار يهدف إلى السماح باستمرار المفاوضات مع لبنان. 

وقال إن ترامب دعا نتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف عون إلى لقاء في واشنطن العاصمة. وكان عون قد رفض في وقت سابق من اليوم الخميس المشاركة في مكالمة هاتفية مع نتنياهو بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وأضاف نتنياهو: "لدينا في المحادثات مطلبان: نزع سلاح حزب الله، والتوصل إلى اتفاق سلام مستدام ينطلق من موقف قوة".

نتنياهو إسرائيل وقف إطلاق النار رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس الأمريكي ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ترشيحاتنا

بالصور

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

