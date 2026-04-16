نتنياهو: إسرائيل لن تنسحب من مواقعها في لبنان خلال وقف إطلاق النار

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جيش الاحتلال لن ينسحب من مواقعه في جنوب لبنان خلال وقف إطلاق النار الذي يستمر عشرة أيام.

وقال نتنياهو في بيان مصور بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار اليوم الخميس: "سنبقى في منطقة أمنية قطرها عشرة كيلومترات، مما سيمكننا من منع التسلل إلى التجمعات السكنية وإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات".

وأضاف نتنياهو: "سنبقى في لبنان ضمن منطقة أمنية موسعة"، مشيراً إلى أنها منطقة أكبر بكثير مما كانت عليه إسرائيل بعد وقف إطلاق النار مع لبنان في نوفمبر 2024. ووصفها بأنها منطقة أمنية "أقوى وأكثر تماسكاً واستمرارية من سابقتها".

وتابع: "هذا هو المكان الذي سنبقى فيه. لن نغادر".

وأكد نتنياهو أن وقف إطلاق النار يهدف إلى السماح باستمرار المفاوضات مع لبنان.

وقال إن ترامب دعا نتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف عون إلى لقاء في واشنطن العاصمة. وكان عون قد رفض في وقت سابق من اليوم الخميس المشاركة في مكالمة هاتفية مع نتنياهو بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وأضاف نتنياهو: "لدينا في المحادثات مطلبان: نزع سلاح حزب الله، والتوصل إلى اتفاق سلام مستدام ينطلق من موقف قوة".