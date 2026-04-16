أبطال بطريقتهم الخاصة.. ختام بطولة "دولفين" لأطفال التوحد بالبحر الأحمر

اختتمت بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، فعاليات بطولة “دولفين” لأطفال التوحد، والتي أقيمت بمشاركة عدد من الأندية المصرية الكبرى، إلى جانب مراكز رياضية عربية مختلفة، بهدف دعم هذه الفئة وإبراز قدراتهم، بحضور عدد من الفنانيين المحبين لاطفال التوحد ومشاركتهم نجاحاتهم من بينهم الفنان طارق الدسوقي والفنان فتوح احمد، ومحمد الصاوى، ونادية مصطفى واركان فؤاد، واحمد جوهر.



تفاصيل البطولة



من جانبه قال كمال الدين حسين منظم البطولة أن شهدت حضورًا لافتًا وتفاعلًا كبيرًا، حيث هدفت إلى توفير منصة رياضية متكاملة لأطفال التوحد، تساعدهم على تنمية مهاراتهم البدنية والنفسية، وتعزز ثقتهم بأنفسهم من خلال أجواء تنافسية إيجابية.



المنافسات بين أطفال التوحد



وأضاف تنوعت المنافسات داخل البطولة لتشمل عدة ألعاب رياضية، من بينها تنس الطاولة، والوثب، والسباحة، والماراثون، والبوتشي، والفروسية، حيث تم توفير بيئة داعمة تتيح للأطفال المشاركة بحرية وحماس، وسط أجواء من التحدي والمنافسة الشريفة.



مستوى أطفال التوحد



وحاز مستوى الأطفال المشاركين وتفاعلهم الكبير مع الفعاليات على إشادة واسعة من الحضور، الذين أعربوا عن إعجابهم بالأداء والروح الرياضية التي ظهرت خلال المنافسات، حيث ختام الفعاليات، تم تتويج الأطفال الفائزين بالميداليات، إلى جانب تكريم جميع المشاركين تقديرًا لجهودهم ومشاركتهم الفعالة في البطولة.



حفل الختام بالنادى الاجتماعى



وأقيم حفل الختام لبطولة أطفال التوحد بالنادى الاجتماعى بمدينة القصير برعاية الدكتور وليد البرقى محافظ البحر الأحمر بحضور الفنانين والقيادات التنفيذية والشعبية وأهالى مدينة القصير على رأسهم اللواء احمد صقر رئيس المدينة نائبا عن المحافظ، وكذلك جاء تنظيم الحفل تزامنا مع اليوم العالمي لأطفال التوحد، بحضور أعضاء مجلس النواب والشيوخ.



و رحب كمال الدين حسين منظم الحدث بالحضور، مؤكدا ان أطفال التوحد خاضوا تجربة رياضية مميزة على ارض المحافظة، موجهاً الشكر لجميع الحضور على مشاركتهم فرحة الأطفال خلال تكريمهم بعد تفوقهم في البطولة، ومؤكدا على أن الهدف الأكبر من البطولة امتزاج أطفال التوحد فى الحياه اليومية وكذلك اكتشاف مهاراتهم وإبداعاتهم.



إدخال البهجة وتعزيز الدمج المجتمعي



كما أكد أن الهدف من تنظيم الحفل هو إدخال البهجة والسعادة على الأطفال، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في مختلف الأنشطة الاجتماعية والرياضية في اجواء يسودها الحماس والتنافس الشريف.



إشادة المحافظ ودعم الفعاليات



وفي كلمته، رحب اللواء احمد صقر بالحضور نيابة عن محافظ البحر الأحمر، موجها الشكر للقائمين على تنظيم الحفل وبطولة "دولفين"، وكذلك الفرق والجهات المعنية بعلاج ورعاية أطفال التوحد بالمحافظة.