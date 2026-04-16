أنا متعلم مدى الحياة .. تفاصيل مبادرة جوهرية في الوادي الجديد

عقد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة آليات تفعيل وإطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة» بالمحافظة، التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وذلك بحضور ممثلي القطاعات التنفيذية الشريكة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض أهداف ومحاور المبادرة، وخطة عمل كافة الجهات والتي ترتكز على ترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة باعتباره مسارًا مستدامًا لبناء الإنسان، وتعزيز التعلم المجتمعي خارج الأطر التعليمية التقليدية، بما يسهم في رفع الوعي وتنمية القدرات لدى مختلف الفئات العمرية.

كما استعراض بعض المبادرات المستهدفة خلال الفترة المقبلة ومن أهمها تطوير المهارات التكنولوجية لدى العاملين بالإدارة المحلية و مديريات الخدمات، وتكثيف برامج التدريب المهني والحرفي لطلاب التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل، على أن يتم التوسع في تنفيذ الأنشطة والفعاليات التوعوية خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية، لضمان وصول المبادرة إلى مختلف القرى والمناطق النائية.