لخدمة قرى بيلا.. توقيع 5 عقود جديدة ضمن مشروع مصرف كتشنر بكفر الشيخ

شهدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، اليوم توقيع 5 عقود جديدة لخدمة عدد من قرى مركز بيلا.

يأتي هذا في إطار جهود الدولة للارتقاء بمنظومة الصرف الصحي وتحسين نوعية المياه، وضمن أعمال مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر والممول من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) ومنحة من الاتحاد الأوروبي (EU).

ويشمل المشروع قرى: روس الفرخ، سريوة الكبرى، الشطوط، العايقة، وعساكر، وذلك من خلال تنفيذ شبكات انحدار، ومحطات رفع، وخطوط طرد، بما يسهم في تحسين خدمات الصرف الصحي والارتقاء بمستوى المعيشة للأهالي.

شهد مراسم التوقيع اللواء مهندس شريف سالم البيلي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، ونائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس قطاع المشروعات، إلى جانب أعضاء وحدة المشروع بالشركة القابضة، وأعضاء وحدة المشروع بشركة كفرالشيخ، وممثلي مكتب الاستشاري العام للمشروع، ومكتب استشاري التصميم والإشراف على التنفيذ، بالإضافة إلى ممثلي شركات المقاولات المنفذة.

وأكد رئيس الشركة أن هذه التعاقدات تأتي في إطار خطة الشركة للتوسع في خدمات الصرف الصحي بالمناطق المحرومة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما ينعكس إيجابيًا على الصحة العامة وحماية البيئة، وأكد على ضرورة العمل الجاد من أول يوم وكذلك الالتزام بالجدول الزمني للمشروع لتنفيذ المشروعات في المدد المقررة.