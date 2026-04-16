مع اقتراب ختام التعاملات.. الذهب يحافظ على استقراره الحذر وهذه أسعار المعدن الأصفر

حافظ سعر الذهب على استقرارا مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم الخميس 16-4-2026 في محلات الصاغة المصرية.

استقرار الذهب

وسجل سعر جرام الذهب لدرجات مستقرة على مختلف الأعيرة الذهبية بعد تداولات تعرض خلالها المعدن الأصفر لنزيف.

تذبذب السعر

وتعرض سعر الذهب لتراجع منذ مطلع الأسبوع الجاري وحتي منتصف تعاملات اليوم بمقدار 145 جنيهًا على مستوى الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 7015 جنيهًا.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8017 جنيهًا للشراء و7960 جنيهًا للبيع .

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7349 جنيهَا للشراء و7296 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7015 جنيهًا للشراء و6965 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 6012 جنيهًا للشراء و5970 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 56.12 ألف جنيه للشراء و 55.72 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4789 دولار للشراء و 4788 دولار للبيع.