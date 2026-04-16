أمين الفتوى: النظرة المجتمعية للمطلقة تتعارض مع منهج الإسلام

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أميرة من القاهرة تقول فيه: “أنا مطلقة وكل اللي بيتقدم غير مناسب وبحس إنهم غير ملتزمين، وأنا عايزة شخص محترم وبيصلي.. أعمل إيه؟”.

نظرة المجتمع للمرأة المطلقة

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال تصريح، أن المشكلة في كثير من الأحيان لا تكون في المرأة المطلقة، بل في النظرة المجتمعية الخاطئة لدى بعض الناس، التي تُصوّر المطلقة بشكل غير صحيح، مؤكدًا أن هذا يتعارض مع منهج الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن كثيرًا من النساء في عصره تزوجن بعد الانفصال وعشن حياة كريمة وكان لهن أثر كبير في المجتمع.

وأشار أمين الفتوى إلى أن من الوسائل المهمة للتعامل مع هذا الأمر أن تكون المرأة واضحة وصريحة منذ البداية، وأن يتم التقدم بشكل رسمي في وجود وليّ من الأسرة، لأن وجود الأب أو الأخ أو العم يضفي جدية واحترامًا على الموقف، ويمنع أي تجاوزات غير لائقة.

وأضاف أنه في حال صدور أي تصرف غير مناسب من المتقدم، يجب رفضه فورًا وبوضوح، لأن من لا يحترم المرأة في بداية التعارف لن يحترمها بعد الزواج، مؤكدًا أن الاحترام صفة ثابتة في الإنسان لا تتغير.

وأكد على أهمية اللجوء إلى الله من خلال صلاة الحاجة، والإكثار من الدعاء والاستغفار، ثم صلاة الاستخارة قبل اتخاذ قرار القبول، مشيرًا إلى أن تيسير الأمور من علامات التوفيق، داعيًا إلى الثقة في الله وانتظار العوض المناسب.