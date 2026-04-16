بعد الزيادات الأخيرة .. أرخص 5 سيارات رياضية في مصر

شهدت السوق المصري زيادة سعرية لعدد من السيارات، والتي تنوعت بحسب بلد المنشأ والتجهيزات، ومن بينها الفئة الرياضية ذات الشعبية الكبيرة، نسبة للمساحة الرحبة والارتفاع المناسب، إلى جانب التقنيات وعناصر التصميم الخاصة بكل إصدار.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أرخص 5 سيارات رياضية في مصر ضمن موديلات 2026.

شيري تيجو 4 برو

زودت شيري تيجو 4 برو بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي متنفس طبيعي أو تيربو، 4 سلندر، قادر على انتاج قوة 111 أو145حصانا، و138 أو 210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أتوماتيكي الاداء CVT، وبتقنيات الدفع الامامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 950,000 و 1,055,000 جنيه.

رينو كارديان

تعتمد رينو كارديان على محرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، ويبدأ سعر السيارة من 875,000 إلى 990,000 جنيه.

جاك S2

تأتي السيارة جاك S2 بمحرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 113 حصانًا، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر 759,900.

إم جي ZS

دعمت السيارة إم جي ZS بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، 4 غيار، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر 1,050,000 جنيه.

جيتور X70

تضم السيارة جيتور X70 محرك بقوة 156 حصانًا، سعة 1500 سي سي تيربو، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، ويتراوح السعر بين 1,095,000 و 1,240,000 جنيه.