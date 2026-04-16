وزير الخارجية يناقش مع مديرة مركز سياسات الهجرة سبل تعزيز التعاون
المرشد الإيراني: مستعدون لإلحاق هزائم مريرة جديدة بالأعداء
هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن حادث على بعد 20 ميلاً بحرياً قرب عُمان
أبو العينين: لابد من تغيير آليات اتخاذ القرار وتمثيل العالم الثالث بمجلس الأمن
تعرف على أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
رويترز عن مصادر بحرية: إطلاق نار على سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز
الخارجية الإيرانية: نتمسك بحقوقنا ولن نقبل بما يخالف القانون الدولي
نائب وزير الخارجية الإيراني: نريد أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا
من حلم الزمالك إلى المجد.. كواليس 17 عاما صنعت أسطورة طارق حامد في الملاعب
بلعت أقراص علاج نفسي.. إنقاذ فتاة حاولت إنهاء حياتها بالوادي الجديد
فارس: عبور 5 ناقلات نفط إيرانية عبر مضيق هرمز رغم الحصار الأمريكي
أبو العينين: التوترات الإقليمية وما يحدث بمضيق هرمز يؤثر على اقتصاد العالم والطاقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

هاني حسن.. قائد أوركسترالي بخبرة أكاديمية على أعتاب رئاسة الأوبرا المصرية

قسم الثقافة

في ظل الترقب الذي يحيط بمصير القيادة الجديدة لدار الأوبرا المصرية، يبرز اسم الدكتور هاني حسن كأحد أبرز المرشحين لتولي رئاسة المؤسسة، خلفًا للدكتور علاء عبد السلام، مستندًا إلى مسيرة مهنية تجمع بين الخبرة الفنية العميقة والرؤية الأكاديمية المتخصصة.


يمتلك هاني حسن سجلًا طويلًا يمتد لأكثر من ثلاثة عقود على خشبة دار الأوبرا المصرية، حيث رسّخ حضوره كأحد القادة الموسيقيين الذين جمعوا بين الأداء الاحترافي والقدرة على إدارة الفرق الأوركسترالية الكبرى.

 ولم تقتصر تجربته على العمل المحلي، بل امتدت إلى ساحات دولية، من خلال مشاركته مع أوركسترا البحر المتوسط في فرنسا، وأوركسترا فيمر في ألمانيا، إلى جانب حصوله على منحة دراسية مع مجموعة أبل هيل الأمريكية، ما أتاح له الاحتكاك بمدارس موسيقية متنوعة.


وعلى المستوى الأكاديمي، يشغل هاني حسن موقع الأستاذ الجامعي، حيث يواصل نشاطه في التدريس والبحث العلمي، إلى جانب عضويته في لجان منح الزمالة بأكاديمية ناصر العسكرية، ومشاركته ضمن لجنة تحكيم المسابقة الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية “Music International Grand”، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات العلمية والفنية في خبراته.


كما قاد العديد من الحفلات الكبرى التي جمعت بين الأوركسترا ونخبة من نجوم الغناء العربي، من بينهم هبة طواجي، وبلقيس، وأسامة الرحباني، ومدحت صالح، وعلي الحجار، ونسمة محجوب، في تجارب فنية عززت من حضوره كقائد يمتلك حسًا موسيقيًا وقدرة على التنوع والتجديد.


ولا تقتصر أهمية ترشيح هاني حسن على سيرته الذاتية فحسب، بل تمتد إلى ما يطرحه من رؤية لتطوير دار الأوبرا المصرية، تقوم على استعادة دورها كمركز إشعاع ثقافي إقليمي ودولي، وربط نشاطها الفني بأهداف التنمية الثقافية ضمن استراتيجية مصر 2030، مع التركيز على اكتشاف المواهب الشابة، وتوسيع قاعدة الجمهور، وتحديث آليات الإدارة والإنتاج الفني.


ويأتي طرح اسم هاني حسن في سياق نقاش أوسع يشهده الوسط الثقافي حول معايير اختيار قيادات المؤسسات الفنية، حيث يرى كثيرون أن الأزمة لا تتعلق بالأسماء بقدر ما ترتبط بغياب آليات واضحة وشفافة للاختيار، رغم وجود عدد كبير من الكفاءات القادرة على قيادة المرحلة المقبلة.


في هذا الإطار، يمثل هاني حسن نموذجًا للفنان الأكاديمي الذي يجمع بين الخبرة العملية والرؤية النظرية، وهو ما قد يمنحه أفضلية نسبية في سباق رئاسة الأوبرا، خاصة في ظل الحاجة إلى قيادة قادرة على التوازن بين الحفاظ على التراث والانفتاح على التجارب المعاصرة.


ومع استمرار المشاورات داخل وزارة الثقافة، يبقى القرار النهائي مرهونًا باعتبارات متعددة، إلا أن اسم هاني حسن يظل حاضرًا بقوة في دائرة الترشيحات، كأحد الوجوه التي قد تعيد رسم ملامح دار الأوبرا المصرية في المرحلة المقبلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

ترشيحاتنا

المعاشات

رفع المعاشات 2026.. مفاجأة في نسبة الزيادة السنوية

عيد الأضحى2026

يوم عرفة امتى؟.. موعد عيد الأضحى 2026 في مصر

طرد الذباب من المنزل

بعد انتشاره في القاهرة والجيزة.. كيف تتخلص من الذباب نهائيا؟

بالصور

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد