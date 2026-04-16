هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن حادث على بعد 20 ميلاً بحرياً قرب عُمان
أبو العينين: لابد من تغيير آليات اتخاذ القرار وتمثيل العالم الثالث بمجلس الأمن
تعرف على أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
رويترز عن مصادر بحرية: إطلاق نار على سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز
الخارجية الإيرانية: نتمسك بحقوقنا ولن نقبل بما يخالف القانون الدولي
نائب وزير الخارجية الإيراني: نريد أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا
من حلم الزمالك إلى المجد.. كواليس 17 عاما صنعت أسطورة طارق حامد في الملاعب
بلعت أقراص علاج نفسي.. إنقاذ فتاة حاولت إنهاء حياتها بالوادي الجديد
فارس: عبور 5 ناقلات نفط إيرانية عبر مضيق هرمز رغم الحصار الأمريكي
أبو العينين: التوترات الإقليمية وما يحدث بمضيق هرمز يؤثر على اقتصاد العالم والطاقة
أبو العينين: الرئيسان السيسي وترامب قاما بجهود كبيرة من أجل السلام في غزة
الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
2.74 جنيه.. سعر موحد للكهرباء بالعدادات الكودية للمخالفين والعشوائيات

خالد يوسف

طالب عدد كبير من المواطنين، خاصة من مالكي عدادات الكهرباء الكودية بعودة نظام الممارسة خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الكيلووات والمقدر بـ 2.74 جنيه، لتؤكد الشركة القابضة لكهرباء مصر أن السعر الحالي للكيلووات أفضل بكثير للمواطنين عن نظام الممارسة، حيث تعد العدادات الكودية هو "طوق نجاة".

تطبيق سعر موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ ساعة

أقرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تطبيق سعر موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ ساعة، لمحاسبة استهلاك الكهرباء عبر العدادات الكودية والمخصصة للعقارات المخالفة والمباني العشوائية، في إطار جهود الدولة لتنظيم استهلاك الطاقة وتقليل الفاقد.

ويستهدف القرار ضبط منظومة استهلاك الكهرباء ومنع التوصيلات غير القانونية، من خلال إتاحة بديل رسمي يضمن توصيل التيار بشكل قانوني للمواطنين غير المقيدين بعقود تقليدية، دون تحميل الدولة أعباء دعم لا يستحقه هذا النوع من الاستهلاك.

السعر الجديد خارج شرائح الاستهلاك المدعم

أكد مصدر بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المحاسبة بنظام السعر الموحد للعدادات الكودية تأتي خارج شرائح الاستهلاك المدعمة المطبقة على المشتركين بنظام العدادات التقليدية، حيث يتم احتساب الاستهلاك وفق تكلفة أقرب إلى السعر الفعلي لإنتاج ونقل الكهرباء.

وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، أن العدادات الكودية تمثل حلًا مؤقتًا لحين تقنين أوضاع الوحدات المخالفة، مشيرة إلى إمكانية تحول المشتركين إلى نظام الشرائح المدعمة فور استيفاء الاشتراطات القانونية اللازمة.

ويأتي هذا التوجه ضمن خطة الوزارة لخفض نسب الفقد في شبكات التوزيع، وتحقيق العدالة في المحاسبة بين المشتركين، إلى جانب دعم جهود الدولة في مواجهة البناء المخالف والتوسع العشوائي.

تطبيق المحاسبة على فئات محددة

يُطبق المحاسبة بسعر 2.74 جنيه لكل كيلووات / ساعة، على فئات محددة تستخدم العدادات الكودية، وهي الفئات المشمولة بالسعر الموحد:

- العقارات المخالفة: المباني التي تم إنشاؤها بدون ترخيص رسمي.

ـ المباني العشوائية: المناطق غير المخططة التي لا تمتلك أوراقًا قانونية مكتملة، والوحدات بدون سند ملكية، مثل الشقق أو المحال التي لا يمكن التعاقد لها بعداد تقليدي لعدم استيفاء المستندات.

- حالات سرقة التيار التي تم تقنينها: يتم استبدال الممارسة أو التوصيل غير القانوني بعداد كودي مع التنويه أي وحدة يتم توصيل الكهرباء لها بنظام الكود دون التعاقد باسم مالك أو مستأجر بشكل رسمي.

أوراق تحويل العدادات الكودية إلى مسبوقة الدفع

حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عدة أوراق مطلوبة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات مسبوقة الدفع، تعمل بنظام شرائح الاستهلاك المنزلي من خلال المنصة الموحدة من خلال المستندات التالية:

ـ صورة بطاقة الرقم القومي (الوجه والظهر).

ـ عقد ملكية أو إيجار لإثبات الحيازة.

ـ صورة لواجهة العقار من الخارج.

ـ تقديم إيصال الممارسة من ضمن المستندات المطلوبة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

ترشيحاتنا

إيران تفتح مضيق هرمز.. ترامب يشكر الخليج ويهاجم الناتو ويكشف ترتيبات نووية جديدة

أتليتكو مدريد

الليلة .. نهائي الفرصة الأخيرة.. أتلتيكو مدريد وسوسيداد في صراع إثبات الذات بكأس إسبانيا

معتمد جمال

معتمد جمال.. مهندس عودة الزمالك إلى منصات أفريقيا بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية

بالصور

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد