هل يمكن نقل عداد الكهرباء من مكانه الحالي إلى مكان آخر؟.. اعرف الضوابط

عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

تحذر شركات توزيع الكهرباء من خطورة نقل العداد دون إشرافها، حيث يعرض ذلك صاحب العداد لمحضر سرقة تيار كهربائي، لأن نقل العداد يخضع لضوابط وإجراءات رسمية يجب اتباعها .

وتشدد شركات توزيع الكهرباء على أن العداد ليس مجرد جهاز لقياس الاستهلاك، بل يمثل مسؤولية قانونية مرتبطة ببيانات المشترك وموقع التغذية الكهربائية. 

لذلك لا يجوز نقل العداد بشكل فردي دون الرجوع إلى الشركة المختصة والحصول على موافقتها الرسمية، حيث يتم ذلك من خلال تقديم طلب معتمد وفحص الحالة ميدانيًا.

حالات يُسمح فيها بنقل العداد
تتعدد الحالات التي توافق فيها شركات الكهرباء على نقل العداد، من أبرزها إجراء تعديلات داخل الوحدة السكنية مثل تغيير التصميم الداخلي أو إعادة توزيع الغرف، بما يجعل الموقع الحالي غير مناسب.

كما تشمل الحالات وجود العداد في موقع غير آمن، كالأماكن المعرضة للمياه أو التي تشكل خطرًا على الأطفال.

 كذلك يُسمح بالنقل عند الحاجة إلى تغيير موقع العداد من داخل الوحدة إلى خارجها أو العكس، بالإضافة إلى حالات الصيانة الشاملة أو تطوير البنية التحتية في المباني القديمة.
في المقابل، يحظر نقل العداد دون إذن رسمي. 

خطوات نقل العداد
وشددت الشركات على ضرورة تقديم طلب نقل العداد إلى شركة الكهرباء، به بعض  المستندات، التي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وعقد الملكية أو الإيجار، وآخر إيصال كهرباء، بالإضافة إلى رسم توضيحي للموقع الحالي والموقع المقترح.
بعد ذلك، يتم اجراء معاينة ميدانية من قبل فني مختص لتقييم مدى ملاءمة النقل من الناحية الفنية والأمنية، وتحديد الاحتياجات المطلوبة مثل الكابلات أو التوصيلات الجديدة. وفي ضوء هذه المعاينة، يتم إعداد مقايسة مالية يتم سدادها من قبل المشترك، تمهيدًا لتنفيذ عملية النقل بشكل رسمي وآمن. 

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

توحيد الساعة.. مطالب برلمانية بإلغاء التوقيت الشتوي قبل تطبيق الصيفي

مشهد يهز القلوب.. فيديو اعتداء جماعي مروّع خارج مصر على سيدة يشعل الغضب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 .. والشعبة تكشف مفاجأة

تذبذب أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 أبريل 2026

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتقديم على وحدات بديلة للإيجار القديم

حزب الله يضغط على الحكومة اللبنانية: لا للمفاوضات مع إسرائيل

خطة ترامب تتعثر .. أين ذهبت 17 مليار دولار لتمويل إعمار غزة ؟

تهديد حاسم.. نائب ترامب يحذر إيران من التلاعب بالولايات المتحدة

كم مدة صلاحية البيض المسلوق داخل الثلاحة.. ونصائح لتجنب فساده

دراسة صــ.ادمة.. استنشاق منتجات التنظيف أخطر من ابتلاعها

أبرزهم العوضي ومحمد رجب .. نجوم الفن في عزاء والد محمود حمدان

أضرار غير متوقعة .. ماذا يحدث عند نشر الملابس داخل المنزل؟

"نقطة بمليون جنيه" تشعل السوشيال ميديا.. فرح في المنيا يتحول إلى ساحة جدل واسع بين الإعجاب والانتقاد

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

