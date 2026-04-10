هل يمكن نقل عداد الكهرباء من مكانه الحالي إلى مكان آخر؟.. اعرف الضوابط

تحذر شركات توزيع الكهرباء من خطورة نقل العداد دون إشرافها، حيث يعرض ذلك صاحب العداد لمحضر سرقة تيار كهربائي، لأن نقل العداد يخضع لضوابط وإجراءات رسمية يجب اتباعها .

وتشدد شركات توزيع الكهرباء على أن العداد ليس مجرد جهاز لقياس الاستهلاك، بل يمثل مسؤولية قانونية مرتبطة ببيانات المشترك وموقع التغذية الكهربائية.

لذلك لا يجوز نقل العداد بشكل فردي دون الرجوع إلى الشركة المختصة والحصول على موافقتها الرسمية، حيث يتم ذلك من خلال تقديم طلب معتمد وفحص الحالة ميدانيًا.

حالات يُسمح فيها بنقل العداد

تتعدد الحالات التي توافق فيها شركات الكهرباء على نقل العداد، من أبرزها إجراء تعديلات داخل الوحدة السكنية مثل تغيير التصميم الداخلي أو إعادة توزيع الغرف، بما يجعل الموقع الحالي غير مناسب.

كما تشمل الحالات وجود العداد في موقع غير آمن، كالأماكن المعرضة للمياه أو التي تشكل خطرًا على الأطفال.

كذلك يُسمح بالنقل عند الحاجة إلى تغيير موقع العداد من داخل الوحدة إلى خارجها أو العكس، بالإضافة إلى حالات الصيانة الشاملة أو تطوير البنية التحتية في المباني القديمة.

في المقابل، يحظر نقل العداد دون إذن رسمي.

خطوات نقل العداد

وشددت الشركات على ضرورة تقديم طلب نقل العداد إلى شركة الكهرباء، به بعض المستندات، التي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وعقد الملكية أو الإيجار، وآخر إيصال كهرباء، بالإضافة إلى رسم توضيحي للموقع الحالي والموقع المقترح.

بعد ذلك، يتم اجراء معاينة ميدانية من قبل فني مختص لتقييم مدى ملاءمة النقل من الناحية الفنية والأمنية، وتحديد الاحتياجات المطلوبة مثل الكابلات أو التوصيلات الجديدة. وفي ضوء هذه المعاينة، يتم إعداد مقايسة مالية يتم سدادها من قبل المشترك، تمهيدًا لتنفيذ عملية النقل بشكل رسمي وآمن.