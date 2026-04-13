الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يحترق عداد الكهرباء بسبب "الأحمال الزائدة"؟.. إليك الحقيقة وكيفية الوقاية

وفاء نور الدين

يعتقد كثير من المشتركين أن  عداد الكهرباء مجرد "جهاز حساب" لا علاقة له بالأحمال، وأن الكهرباء لو زادت " سيفصل المفتاح الأوتوماتيك"  .

أوضح قسم العدادات بهندسة قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير "بدر" التابعة لقطاع السادات بشركة توزيع كهرباء البحيرة ، أن  العداد جهاز إلكتروني حساس له قدرة استيعاب محددة، وتخطّيها يعرضك لخسارة العداد ودفع غرامات ومقايسة جديدة!

 ماذا يحدث داخل العداد عند التحميل الزائد؟

- الاستهلاك العالي (مثل تشغيل 3 تكييفات مع سخان وغسالة في نفس الوقت) يولد حرارة شديدة في نقاط تلامس الأسلاك. لو المسامير غير مربوطة جيدا  أو قطر السلك  ضعيف، ستصهر الحرارة  البلاستيك المحيط ويتفحم النحاس الداخلي، وهذا السبب الرئيسي في تلف عداد الكهرباء .

- العداد مبرمج للفصل عند زيادة الأحمال لحماية دوائره. لكن تكرار عملية "الفصل والوصل" تحت حمل عالي جداً يؤثر على  "الريلاي" (Relay) الداخلي ، وبالتالي العداد يقطع الكهرباء تماماً 

-بداخل  العداد  "مكثفات" ودوائر متكاملة (ICs) تتأثر بالحرارة الناتجة عن مرور تيار عالي بإستمرار. وهذا يتسبب في قصر  العمر الإفتراضي للعداد ويجعله  يعطي قراءات خاطئة تؤدي لرفع الاستهلاك 

- أحياناً إنصهار الأسلاك يعمل علي  تلامس بسيط أو "شرارة" يقرأها العداد على إنها محاولة تلاعب أو فتح للغطاء، فيفصل التيار وتظهر “لمبة التلاعب”. 

- كيف تحمي عدادك وتتجنب التكلفة العالية؟

- حاول دائماً الا يصل إستهلاكك  للحد الأقصى للعداد (مثلاً لو عدادك 80 أمبير، حاول ما الا تتخطي 65 أمبير في وقت واحد) لضمان "راحة" المكونات.

-لاداعي  لتشغيل كل الأجهزة "الحرارية" (مكواة، غلاية، تكييف، فرن كهربائي) في نفس اللحظة.

- تأكد إن الأسلاك الداخلة للعداد قطرها مناسب (لا يقل عن 10 أو 16 مم للأحمال الكبيرة) ومربوطة بإحكام شديد.

- لو أحمال بيتك أو محلك كبيرة وتتخطى 80 أمبير بصفة دائمة، الأفضل  تقدم طلب تغيير لعداد "ثلاثي الأوجه" بدل المخاطرة باحتراق العداد الأحادي.

ووجه المختصون نصيحة أخيرة في حال حدوث أي شياط أو سخونة في العداد، افصل المفتاح العمومي فوراً وبلغ الأعطال، لأن إهمالها ممكن يسبب حريق لا قدر الله.

