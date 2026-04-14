الصحة: مشروع «جينوم مصر 1K (EGP1K)» يفتح أبواب الرعاية الصحية الشخصية لكل مواطن
إجراء عاجل من السلطات الإيرانية للرد على الحصار الأمريكي.. تفاصيل
استغل زوجته في الدعـ.ـارة فقتلته بمعاونة ابنته وخطيبها
الأزهر للفتوى: العمومة ولاية وتراحم ويحفظ استقرار الأسر
قرار جمهورى بتعيين رمزى عز الدين مستشارًا لرئيس الجمهورية للشؤون السياسية
ارتفاع ضحايا حريق مصنع في الزاوية الحمراء إلى 7 أشخاص حتى الآن
عرضت حياتها للخطـ ـر.. “ميس نيفين” مدرسة أنقذت تلاميذ مدرسة من هجوم كلب ضال بالإسماعيلية (القصة الكاملة)
رئيس الموساد: مهمتنا في إيران تنتهي بتغيير النظام
أبو ريدة عن أزمة VAR: لم نخطئ في ملف الأهلي.. وركلة الجزاء غير صحيحة
مصرع 5 أشخاص في حريق مصنع ملابس بالزاوية الحمراء
بعد نقله للعناية.. زوجة الفنان سامي عبد الحليم تكشف تطورات حالته الصحية|خاص
استقرار “ظاهري” في أسعار الذهب.. عيار 21 ثابت والأوقية ترتفع 0.75% وسط ضغوط عالمية
إلهام أبو الفتح
اعرف الحل.. لو تحول عداد الكهرباء للمحاسبة بـ 2.74 جنيه

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

لاحظ كثير من المشتركين عند شحن كارت عداد الكهرباء ظهور سعر "2.74 جنيه" للكيلووات الواحد، وهو ما أثار تساؤلات حول إلغاء نظام الشرائح.


فما أسباب هذا القرار

 أوضح قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير "بدر" التابعة لقطاع السادات بشركة توزيع كهرباء البحيرة  أن وزارة الكهرباء بدءت تطبيق نظام "التعريفة الموحدة" على المشتركين بنظام العداد الكودي، حيث يتم احتساب الاستهلاك بسعر ثابت قدره 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة. هذا يعني إلغاء العمل بنظام الشرائح المتدرجة (التي كانت تبدأ من 68 قرشاً) لهذه الفئة.

 المستهدفون بهذا القرار

- العدادات الكودية الجديدة: جميع العدادات التي تم تركيبها بدءاً من أغسطس 2024 يتم محاسبتها مباشرة بهذا السعر.

- العدادات الكودية القديمة: تم تحويل  العدادات الكودية القديمة التي كانت تعمل بنظام الشرائح إلى السعر الموحد تماشياً مع التحديثات الأخيرة في أسعار الطاقة.

- المناطق المخالفة: يستهدف القرار بشكل أساسي العقارات المخالفة أو غير المرخصة التي تستخدم العداد الكودي كبديل مؤقت للممارسة لحين تقنين الأوضاع.

الهدف من القرار

توحيد المحاسبة: يهدف القرار لتبسيط المحاسبة في المناطق العشوائية والمخالفة ومنع التلاعب.

تساوي التكلفة: هذا السعر يعادل تقريباً "أقصى شريحة" إستهلاك (الشريحة السابعة)، حيث تعتبر الدولة أن العقارات المخالفة لا يجب أن تستفيد من دعم الشرائح الدنيا المخصص للمواطنين الملتزمين بالقانون.

  الفرق بين العداد "الكودي" و"القانوني"؟

العداد الكودي: يحمل رقماً كودياً بدلاً من اسم صاحب الشقة، وهو وسيلة لحساب الإستهلاك فقط ولا يعطي حقاً قانونياً في ملكية الوحدة، ويخضع الآن لسعر الـ 2.74 الثابت.

العداد القانوني

 (الاسمي): يصدر بإسم صاحب الوحدة في المباني المرخصة، ويستمر في العمل بنظام الشرائح المتدرجة (من الشريحة 1 حتى 7) طالما لم يتخطى الاستهلاك 1000 كيلووات.

 كيف توفر نصف الفاتورة؟ 

إذا كنت ترغب في العودة لنظام الشرائح الموفر، الحل هو تحويل العداد من كودي إلى قانوني، وذلك من خلال:

تقديم شهادة "إتمام التصالح" في مخالفات البناء للوحدة السكنية.

 بعد قبول التصالح، يتم تغيير اسم العداد من كود إلى اسم المالك، وبالتالي يعود العداد للتحاسب بنظام الشرائح العادي الذي يبدأ من 68 قرشاً.

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

الدواجن

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

لماذا سميت صلاة الفجر

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026.. الشروط والأوراق

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

سفينة حاويات

هجوم على سفينة حاويات قرب سواحل عمان

سيد معوض

ملوش دور.. علاء عبد العال يكشف أسباب رحيل سيد معوض عن الجهاز الفني للمحلة

العربى الأفريقى

البنك العربى الافريقى يوقع شراكة استراتيجية مع كولدويل بانكر مصر لتقديم حلول عقارية وتمويلية متكاملة لعملائه

مخزن الأدوية

ضبط مخازن غير مرخصة لمستحضرات دوائية وتجميلية مجهولة المصدر بـ7 محافظات

الرئيس السيسي

تجديد تكليف حاتم نبيل قائما بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

بالصور

أول تعليق من شركة BYD على الحريق الضخم داخل مصنعها

حريق BYD
حريق BYD
حريق BYD

غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات

غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!
غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!
غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!

إدارة شئون البيئة بالشرقية تنفذ حملات تفتيشية على 49 منشأة وتعدم 1440 كجم أغذية فاسدة

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

مياه الشرقية تنفذ 350 وصلة و 3350 متر خطوط للأسر الأولى بالرعاية

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

سيد رجب

سيد رجب يساند زوجته في جنازة والدها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد