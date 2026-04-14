اعرف الحل.. لو تحول عداد الكهرباء للمحاسبة بـ 2.74 جنيه

لاحظ كثير من المشتركين عند شحن كارت عداد الكهرباء ظهور سعر "2.74 جنيه" للكيلووات الواحد، وهو ما أثار تساؤلات حول إلغاء نظام الشرائح.



فما أسباب هذا القرار

أوضح قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير "بدر" التابعة لقطاع السادات بشركة توزيع كهرباء البحيرة أن وزارة الكهرباء بدءت تطبيق نظام "التعريفة الموحدة" على المشتركين بنظام العداد الكودي، حيث يتم احتساب الاستهلاك بسعر ثابت قدره 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة. هذا يعني إلغاء العمل بنظام الشرائح المتدرجة (التي كانت تبدأ من 68 قرشاً) لهذه الفئة.

المستهدفون بهذا القرار

- العدادات الكودية الجديدة: جميع العدادات التي تم تركيبها بدءاً من أغسطس 2024 يتم محاسبتها مباشرة بهذا السعر.

- العدادات الكودية القديمة: تم تحويل العدادات الكودية القديمة التي كانت تعمل بنظام الشرائح إلى السعر الموحد تماشياً مع التحديثات الأخيرة في أسعار الطاقة.

- المناطق المخالفة: يستهدف القرار بشكل أساسي العقارات المخالفة أو غير المرخصة التي تستخدم العداد الكودي كبديل مؤقت للممارسة لحين تقنين الأوضاع.

الهدف من القرار

توحيد المحاسبة: يهدف القرار لتبسيط المحاسبة في المناطق العشوائية والمخالفة ومنع التلاعب.

تساوي التكلفة: هذا السعر يعادل تقريباً "أقصى شريحة" إستهلاك (الشريحة السابعة)، حيث تعتبر الدولة أن العقارات المخالفة لا يجب أن تستفيد من دعم الشرائح الدنيا المخصص للمواطنين الملتزمين بالقانون.

الفرق بين العداد "الكودي" و"القانوني"؟

العداد الكودي: يحمل رقماً كودياً بدلاً من اسم صاحب الشقة، وهو وسيلة لحساب الإستهلاك فقط ولا يعطي حقاً قانونياً في ملكية الوحدة، ويخضع الآن لسعر الـ 2.74 الثابت.

العداد القانوني

(الاسمي): يصدر بإسم صاحب الوحدة في المباني المرخصة، ويستمر في العمل بنظام الشرائح المتدرجة (من الشريحة 1 حتى 7) طالما لم يتخطى الاستهلاك 1000 كيلووات.

كيف توفر نصف الفاتورة؟

إذا كنت ترغب في العودة لنظام الشرائح الموفر، الحل هو تحويل العداد من كودي إلى قانوني، وذلك من خلال:

تقديم شهادة "إتمام التصالح" في مخالفات البناء للوحدة السكنية.

بعد قبول التصالح، يتم تغيير اسم العداد من كود إلى اسم المالك، وبالتالي يعود العداد للتحاسب بنظام الشرائح العادي الذي يبدأ من 68 قرشاً.