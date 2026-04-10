كيف تكتشف أعطال عداد الكهرباء مسبق الدفع بنفسك

وفاء نور الدين

عداد الكهرباء مسبق الدفع (أبو كارت) جهازا حساساً للغاية، ورغم كفاءته في تنظيم الاستهلاك، إلا أنه قد يتعرض لأعطال فنية أو برمجية مفاجئة.

وقدم قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير "بدر" التابعة لقطاع السادات بشركة توزيع كهرباء البحيرة عدة دلائل تمكن المشترك من معرفة اذا كان العداد به مشكلة وكيفية حلها

كيفية اكتشاف عطل عداد الكهرباء مسبق الدفع

 أولاً: لغة الأكواد البرمجية (تحذيرات الشاشة)

تظهر على الشاشة أكواد معينة تشير إلى وجود عطل داخلي في نظام العداد:

- كود (Err 0204): يشير إلى إمتلاء ذاكرة العداد (Memory Full). في هذه الحالة، يتوقف العداد عن تسجيل البيانات الجديدة، مما قد يؤدي لرفض الشحنات المستقبيلة أو تجمد القراءات، ويستلزم غالباً تدخل فني لتصفير الذاكرة أو تبديل الجهاز.

- كود (Err 0104): يعني وجود عطل في مستقبل الكارت (Card Reader). قد يكون السبب تراكم الأتربة أو تلفاً في الحساسات الداخلية التي تقرأ الشريحة النحاسية، مما يجعل العداد "أعمى" لا يشعر بوجود الكارت.

 ثانياً: العلامات الفيزيائية (الحرارة، الصوت، والرائحة)

هذه العلامات هي "صافرة الإنذار" لوجود خطر حقيقي، ويجب التعامل معها بجدية:

- إنبعاث روائح (شياط): إذا شممت رائحة بلاستيك محترق من جهة العداد، فهذا دليل على وجود "قصر كهربائي" أو تآكل في نقاط التوصيل نتيجة أحمال زائدة، وهو ما قد يؤدي لنشوب حريق لا قدر الله.

- سخونة جسم العداد: العداد جهاز لا يولد حرارة، إذا شعرت بسخونة عند لمس الغطاء الخارجي، فهناك خلل في الدوائر الداخلية أو سوء توصيل في الأسلاك العمومية المتصلة بالعداد.

- أصوات "طقطقة" أو أزيز: سماع صوت كهرباء (شرارة زنة) من داخل العداد يشير إلى تلف في "الريلاي" (المفتاح الميكانيكي الداخلي)، وهو المسؤول عن فصل وتوصيل التيار.

 ثالثاً: فحص دقة تسجيل الإستهلاك (إختبار العد الوهمي)

إذا كنت تشعر أن رصيدك "يطير" بسرعة غير معتادة، يمكنك التأكد عبر الخطوات التالية:

- قم بفصل جميع الأجهزة الكهربائية في المنزل (إنزع الفيش تماماً وليس مجرد إطفاء المصابيح).

- راقب "لمبة النبضات" (Pulse) الحمراء في واجهة العداد.

- إذا إستمرت اللمبة في الوميض بسرعة، أو لاحظت تناقص الرصيد رغم إنعدام الإستهلاك، فهذا يعني أن العداد يعاني من عطل يجعله يحسب إستهلاكاً وهمياً، أو أن هناك تسريباً كهربياً في التوصيلات.

 رابعاً: أعطال العرض والبيانات (Display Failure)

- الشاشة الميتة (Black Out): إذا أصبحت الشاشة سوداء تماماً أو لا تظهر أي بيانات رغم وجود تيار كهربائي في المنزل، فهذا يعني تلف وحدة العرض.

- تداخل الأرقام: ظهور رموز غير مفهومة أو "شرطات" متداخلة على الشاشة يشير إلى عطل في اللوحة الأم للعداد (Motherboard)، وفي الغالب يحتاج العداد هنا لإستبدال فوري.

 خامساً: تفعيل لمبة التلاعب (Tamper)

- إضاءة اللمبة الصفراء تعني أن العداد إكتشف محاولة لفتحه أو إهتزازاً قوياً أصاب جسم العداد. في هذه الحالة، يفصل العداد التيار تلقائياً كإجراء وقائي، ولن يعود للعمل إلا بحضور فني الشركة ومعه كارت "التفعيل" الخاص.

وحذر القطاع من لمس مسامير العداد لأنه مزود بحساسات ترصد أي محاولة لفك الغطاء، وبمجرد فك أي مسمار سيتم تسجيل "محاولة تلاعب" إلكترونياً، مما يعرضك للمساءلة والغرامة.

لذلك  عند اكتشاف أي من العلامات السابقة، توجه فوراً لشركة الكهرباء ومعك (رقم العداد + الكارت) لطلب فحص فني رسمي.

