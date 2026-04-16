حسين عيسى من واشنطن: أولويتنا تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحفيز "رؤوس الأموال" في قطاعي الطاقة والتشييد

التقى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، آنا بيردي، المدير المنتدب لشئون العمليات بمجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، و معتز زهران، سفير جمهورية مصر العربية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وذلك خلال اليوم الرابع لاجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين بواشنطن.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد مباحثات موسعة حول تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وتأثير تداعيات التوترات الجيوسياسية الراهنة على اقتصادات المنطقة.

وتابع: ناقش الاجتماع حزمة السياسات المالية، والنقدية، والإجراءات التحوطية التي تتخذها الحكومة، لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري إلى جانب استعراض سيناريوهات التعامل مع الأزمة الإقليمية، لضمان استعادة وتيرة النشاط الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمجرد انقضائها، وأيضا استعراض سيناريوهات التعامل مع الأزمة في حالة استمرارها أو زيادة حدتها.

وأكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، خلال اللقاء، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسساتها التابعة لتعزيز الإصلاح الاقتصادي، ودعم مسار التنمية.

الحكومة تضع على رأس أولوياتها تعزيز مشاركة القطاع الخاص

وأوضح أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية -خاصة في قطاعات الطاقة والتشييد من خلال تفعيل أدوات تمويلية مبتكرة، وتقديم ضمانات تسهم في خفض المخاطر الائتمانية، وتحفيز رءوس الأموال الخاصة.

كما استعرض "عيسى" جهود الحكومة في تحفيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال عبر تطوير منظومة متكاملة (Ecosystem) تدعم المبتكرين والشركات الناشئة، وتُيسر نفاذهم إلى التمويل والأسواق بما يتماشى مع مستهدفات التحول نحو اقتصاد معرفي رقمي.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية الشراكة بين جمهورية مصر العربية، ومجموعة البنك الدولي، واستمرار التنسيق الفني، والعمل المشترك بما يدفع رؤية مصر 2030 ويحقق التنمية المستدامة والشاملة.