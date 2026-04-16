سمير فرج: إيران قادرة على تلغيم مضيق هرمز وترامب سعى لدعم الناتو لتأمينه

علق اللواء سمير فرج الخبير العسكري، على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحصار البحري على مضيق هرمز منذ أيام.

وقال سمير فرج في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، : "إيران مازالت قادرة على وضع ألغام في مضيق هرمز بالزوارق البحرية الصغيرة ".



وتابع سمير فرج: "هناك ألغام تنفجر بالتلامس مع أجسام أخرى وهناك ألغام تنفجر بسبب الذبذبات الصوتية وزيادة ضغط المياه على الألغام نتيجة عبور سفن بالإضافة إلى تواجد ألغام مغناطيسية".

وأكمل سمير فرج: "ترامب كان يرغب في الحصول على مساعدة الناتو من أجل تطهير مضيق هرمز من الألغام وتواجد المزيد من كاسحات الألغام".

ولفت سمير فرج: "كاسحات الألغام نوعين نوع يقوم بإزالة الألغام ونوع آخر يقوم بتفجير الألغام".