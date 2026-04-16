خبير إستراتيجي: باكستان تعمل بشكل بناء وفعال في الوساطة لإنجاح مفاوضات طهران وواشنطن

تحدث زاهد محمود مدير معهد الدراسات الاستراتيجية للسلام والصراعات، عن استقبال إيران قائد الجيش الباكستاني حاملا رسالة أمريكية إلى إيران وما إذا كانت إسلام آباد تملك ضمانات كافية لتقريب وجهات النظر بين طهران وإدارة ترامب، وبخاصة في الملف النووي وتعويضات الحرب.

وقال في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، عبر قناة القاهرة الإخبارية: "باكستان تعمل بشكل بناء وفعال في الوساطة، وذلك من أجل التعامل مع هذه النزاع المستمر عبر عقود طويلة، وتحديدا 47 عاما، وبالتأكيد، فإنه سيستغرق بعض الوقت حتى يتم حله".

وتابع: "وكداعم قوي لهذه المباحثات، تلعب باكستان دورا محوريا للتهدئة، والآن، إننا سوف نشهد إلى أي مدى ستصل هذه المباحثات، وقائد قوات الدفاع رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير سيد عاصم منير كان يعمل على تهدئة هذه الأوضاع من قلب هذا النزاع للمساعدة في سد الفجوات بين الدولتين".