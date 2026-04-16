لتعزيز الاحتياطي الأجنبي.. السعودية تمنح باكستان وديعة بـ 2 مليار دولار

أعلن حساب رسمي تابع للبنك المركزي الباكستاني تلقى وديعة مالية بقيمة 2 مليار دولار من وزارة المالية السعودية، على أن يكون تاريخ القيمة 15 أبريل 2026، في خطوة تعد دفعة مهمة لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية لباكستان.

State Bank of Pakistan has received funds of US$2 billion from Ministry of Finance, Kingdom of Saudi Arabia in the value date of 15April2026. — SBP (@StateBank_Pak) April 16, 2026

ويأتي هذا التطور في وقت تعمل فيه إسلام آباد على تعزيز استقرار اقتصادها الكلي، في ظل ضغوط مستمرة على ميزان المدفوعات وتذبذب قيمة العملة المحلية، إضافة إلى التزاماتها المرتبطة ببرامج التمويل الدولية.

تعزيز الاحتياطي النقدي

وتستخدم مثل هذه الودائع عادةً من قبل البنك المركزي الباكستاني لزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، بما يساعد على دعم استقرار الروبية الباكستانية، وضمان قدرة الدولة على تغطية وارداتها الأساسية، خاصة الطاقة والسلع الاستراتيجية.

وينظر إلى الدعم السعودي باعتباره جزءاً من سلسلة إجراءات مالية سبق أن اعتمدت عليها باكستان في السنوات الأخيرة، حيث لجأت مراراً إلى ودائع ثنائية من دول صديقة، في مقدمتها السعودية والإمارات والصين، لتخفيف الضغوط المالية قصيرة الأجل.

سياق اقتصادي حساس

يأتي الإعلان في وقت حساس للاقتصاد الباكستاني، الذي يواجه تحديات مزمنة تتعلق بعجز الحساب الجاري وارتفاع الديون الخارجية. وقد دفعت هذه الظروف الحكومة إلى تكثيف جهودها للحصول على دعم خارجي إضافي، بالتوازي مع التزاماتها ضمن برامج صندوق النقد الدولي.

ويرى مراقبون أن أي تدفقات مالية كبيرة إلى البنك المركزي تسهم في تحسين مؤشرات الثقة في الأسواق، وتخفيف الضغوط على سعر الصرف، ولو بشكل مؤقت، إلى حين تنفيذ إصلاحات هيكلية أوسع.

وتعد السعودية من أبرز الشركاء الاقتصاديين لباكستان، حيث تربط البلدين علاقات مالية واستثمارية واستراتيجية طويلة الأمد. وتشمل هذه العلاقات عادة ودائع في البنك المركزي، واستثمارات مباشرة، إضافة إلى دعم في مجالات الطاقة والتحويلات المالية.

كما أن التعاون المالي بين الجانبين غالباً ما يتزامن مع تنسيق سياسي أوسع داخل الأطر الإسلامية والإقليمية، ما يجعل أي دعم سعودي لباكستان يحمل أبعاداً اقتصادية وسياسية في الوقت ذاته.