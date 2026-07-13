قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دموع الفرح.. إبراهيم حسن يبكي خلال تكريم الفراعنة باستاد القاهرة
صرف مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين بالمؤسسات القومية .. غدا
صلاح ومرموش| أبرز غيابات نجوم المنتخب عن حفل التكريم بإستاد القاهرة
تفاصيل خطة التعليم للسيطرة على المدارس الدولية وضمان إنضباطها| ماذا قرر الوزير؟
دموع إبراهيم حسن تخطف الأنظار خلال احتفالية تكريم منتخب مصر بعد إنجاز المونديال
جوتيريش: الصراعات وأزمة المناخ تُبعد العالم عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة
بعد ظبط نوى بلح وبسلة .. كيف تفرق بين البن الأصلى والمغشوش
الجيش الروسي يستهدف سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في أوديسا
بيشربوا مخدرات فى الشارع .. القبض على الفتاتين أبطال فيديو الإسكندرية
100 مليون شكرًا | أبناء نجوم المنتخب يتألقون في الغناء مع تامر حسني
بعد قرار وقف محامية سوهاج .. النقابة تحسم موقفها من أزمة هيبة المهنة
حر وشبورة ورياح.. خريطة الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الشامي يطرح «بي بي» ويكشف بداية حكاية ألبوم «هوية» في تجربة درامية مترابطة

النجم الشامي
النجم الشامي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

طرح الفنان السوري الشامي أحدث أعماله الغنائية بعنوان «بي بي» Baby، ضمن مشروع ألبومه الجديد «هوية»، ليواصل من خلالها تقديم تجربة فنية تعتمد على المزج بين الموسيقى والسرد الدرامي، في إطار قصة متكاملة تتكشف تفاصيلها مع كل إصدار جديد.

وأطلق الشامي أغنية «بي بي» عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، كما شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» مقطعًا من الأغنية، التي جرى تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وسط تفاعل من جمهوره ومتابعيه.

وتأتي أغنية «بي بي» لتكشف جانبًا جديدًا من الحكاية التي قدمها الشامي سابقًا في أغنية «أنا بعدك»، إذ تعود أحداث العمل الجديد بالزمن إلى الوراء، لتسلط الضوء على ما سبق أحداث الكليب السابق، وتكشف تدريجيًا الأسباب التي قادت إلى الفراق وحالة الغموض التي سيطرت على نهاية «أنا بعدك».

ويظهر الشامي خلال أحداث كليب «بي بي» بصورة مغايرة للشخصية التي قدمها في العمل السابق، حيث يجسد هذه المرة شخصية الحبيب القوي والمسيطر، على عكس شخصية العاشق المنكسر التي ظهر بها في «أنا بعدك»، وهو ما يعكس التحولات التي تمر بها الشخصية ضمن القصة الرئيسية لألبوم «هوية».

ويعتمد المشروع الجديد على ربط الأغاني ببعضها من خلال مجموعة من التفاصيل والعناصر البصرية المشتركة، ومن أبرزها السلسال المكسور الذي ظهر في نهاية فيديو كليب «أنا بعدك»، قبل أن يعود للظهور مجددًا في بداية «بي بي»، ليحمل دلالة رمزية مرتبطة بالوعود والعلاقات العاطفية المعقدة، ويؤكد وجود ترابط واضح بين أحداث العملين.

وتشارك المؤثرة اللبنانية جنيفر عازار في بطولة الفيديو كليب للمرة الثانية إلى جانب الشامي، استمرارًا للتعاون الذي جمعهما في «أنا بعدك»، فيما يتولى المخرج بيير خضرا إخراج العمل، مواصلًا تقديم الرؤية البصرية التي تجمع بين الطابع السينمائي والأغنية المصورة.

وتحمل أغنية «بي بي» توقيع الشامي على مستوى الكلمات والألحان، بينما تولى سليمان دميان مهمة الإنتاج الموسيقي، إلى جانب المكس والماستر، فيما أخرج الفيديو كليب بيير خضرا، بمشاركة جنيفر عازار في البطولة.

وتتولى شركة Music is My Life إدارة أعمال الشامي، بينما تتولى WataryProduction مهمة التوزيع الرقمي للعمل.

ومن خلال ألبوم «هوية»، يواصل الشامي تقديم مشروع موسيقي يقوم على فكرة مختلفة، إذ لا تبدو كل أغنية منفصلة عن الأخرى، وإنما تأتي الإصدارات في إطار سرد درامي متتابع، يكشف في كل مرة فصلًا جديدًا من الحكاية.

ويمنح هذا الأسلوب الجمهور فرصة متابعة تطورات القصة بالتوازي مع الاستماع إلى الأغاني، في تجربة تجمع بين الموسيقى والصورة والدراما، بينما تكشف أغنية «بي بي» عن بداية الأحداث التي قادت إلى ما شاهده الجمهور في «أنا بعدك»، تمهيدًا لاستكمال باقي فصول قصة ألبوم «هوية» خلال الإصدارات

النجم الشامي اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع 900 جنيه عن أعلى مستوياته..سعر الذهب اليوم

الدواجن

تحذير عاجل للمواطنين بشأن هذا النوع من الدواجن.. والكيلو يسجل 65 جنيها

أسعار الذهب اليوم الاثنين

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع والجنيه الذهب يخسر 360 جنيها

ارشيفية

اعرف هتقبض كام..موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

ترامب

ترامب يفجر مفاجأة : أرجح 90% مقتل مجتبى خامنئي

حسن شحاته

رسالة مفاجئة من حسن شحاتة بشأن مشاركة الأهلي أفريقيًا

خطأ شائع في المسح على الجورب يبطل الوضوء

خطأ شائع في المسح على الجورب يبطل الوضوء .. الإفتاء تحذر منه

معتمد جمال

الزمالك يوجه الشكر لمعتمد جمال.. والإعلان عن المدير الفني الجديد خلال 48 ساعة

ترشيحاتنا

الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦

وزير الري يلتقي مسئولا أمميًا لبحث الاستعدادات لمؤتمر للمياه 2026

الجلسة الافتتاحية للمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة

وزير الري يشارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية بالأمم المتحدة

صناع الخير

صناع الخير تُجري 50 عملية جراحية وتوزع 900 نظارة طبية

بالصور

رسوم الاتحاد الأوروبي تدفع شركات السيارات لإعادة إنتاج المركبات الكهربائية داخل أوروبا

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

لو مستعجلة .. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة

لو مستعجلة.. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة فقط
لو مستعجلة.. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة فقط
لو مستعجلة.. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة فقط

تحذير جديد .. عادة يفعلها الملايين أثناء النوم قد تسبب الحساسية وجفاف الحلق والعينين

تحذير جديد.. عادة يفعلها الملايين أثناء النوم قد تسبب الحساسية وجفاف الحلق والعينين
تحذير جديد.. عادة يفعلها الملايين أثناء النوم قد تسبب الحساسية وجفاف الحلق والعينين
تحذير جديد.. عادة يفعلها الملايين أثناء النوم قد تسبب الحساسية وجفاف الحلق والعينين

الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط .. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة

الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط.. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة
الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط.. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة
الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط.. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة

فيديو

صورة لبعض من المقبوض علهيم

اعترافات الدهابة.. سلمنا نفسنا للجيش المصري وهنسافر بكره على السودان

صابر الرباعي

صابر الرباعي يفتتح الدورة الـ60 من مهرجان قرطاج الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد