الحكم على جندي إسرائيلي بالسجن 5 سنوات بتهمة التجسس لصالح إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم / الأربعاء /، إصدار حكم بحق جندي إسرائيلي بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة التجسس لصالح إيران خلال حرب يونيو 2025.

وقال الجيش - في بيان أوردته صحيفة /تايمز أوف إسرائيل/ - إن الحكم صدر ضد الجندي الذي كان يؤدي الخدمة العسكرية الإلزامية، بالسجن خمس سنوات بتهمة القيام بمهام تجسس لصالح إيران.

وبحسب البيان "كان الجندي قد أدين بتهمة التواصل مع عميل أجنبي وتسريب معلومات من شأنها أن تفيد العدو، وذلك عقب تحقيق مشترك بين الشرطة العسكرية والشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)".

وأوضح بيان الجيش الإسرائيلي أن الجندي تلقى في عام 2025 رسائل عبر تطبيق تيليجرام من عدة أشخاص، بعضهم مرتبط بإيران، تتضمن عروض عمل متنوعة. وعرض أحد المتعاونين الإيرانيين على الجندي مبالغ مالية مقابل "مهام تصوير مختلفة".

وأفاد التحقيق بأن الجندي أرسل للمتعاون الإيراني مقطعي فيديو يظهران اعتراض صواريخ، كان قد صورهما في مواقع مدنية - وليست قواعد عسكرية - خلال حرب يونيو 2025 مع إيران.. وقد تقاضى الجندي مبلغا ماليا مقابل أحد هذين المقطعين.

وأضاف البيان: "في نهاية المطاف، وبعد أن شعر المتهم بالضغط، أبلغ أحد أفراد وحدته بأنه كان على اتصال بعميل أجنبي، وفي اليوم التالي اعتقله جهاز الأمن العام (الشاباك)".