صدمتها بسيارتها.. الداخلية تكشف حقيقة إبتزاز سيدة لأخرى بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائمة على النشر قيام أخرى بإلقاء نفسها أمام سيارتها وإتهامها بتعمد الإصطدام بها وإصابتها والتفاوض مع أسرتها لدفع مبلغ مالى للتنازل عن الشكوى وإعتيادها وشقيقها ممارسة تلك الوقائع لإبتزاز المواطنين بالإسكندرية.

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأنه بتاريخ 4 الجارى تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر من الأهالى بأنه حال سير إحدى السيدات "القائمة على النشر" - مقيمة بالإسكندرية، بالسيارة قيادتها إصطدمت بـ ربة منزل "لها معلومات جنائية" - مقيمة بالإسكندرية، حال عبورها الطريق مما أدى لحدوث إصابتها بجروح متفرقة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق إعمالاً لشئونها.

وبسؤال القائمة على النشر أقرت بأنها ليس لديها وقائع محددة تؤكد إدعائها وأن بعض الأهالى أخبروها باعتياد المجنى عليها وشقيقتها التسول بالمنطقة وإبتزازهم.