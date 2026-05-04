3 ظواهر جوية.. حالة الطقس اليوم الأثنين 4 مايو

ارتفعت عمليات البحث عن حالة الطقس اليوم الأثنين بعد التقلبات الجوية المفاجئة التي شهدتها حالة الطقس خلال الساعات الأخيرة والنشاط القوي للرياح، حيث تحذر هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الأثنين وحتى نهاية الأسبوع الجاري نتيجة انخفاض درجات الحرارة وارتفاع فرص سقوط الأمطار.

الأرصاد تحذر من طقس اليوم

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين 4 مايو 2026 استمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهارًا على معظم المناطق، مع طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، ويميل للبرودة ليلاً.

وتأتي هذه الأجواء نتيجة استمرار تأثر البلاد بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا، والتي تعمل على خفض درجات الحرارة بشكل تدريجي، خاصة على المناطق الشمالية والوجه البحري.

وحذرت الأرصاد المواطنين من تخفيف الملابس بسبب انخفاض درجات الحرارة، حيث من المتوقع صباح اليوم الاثنين تصل على شمال مصر 13 درجة .

حالة الطقس اليوم الأثنين



أوضحت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الاثنين، سيسود طقس مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء وحار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

كما تشهد حالة الطقس اليوم الأثنين، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء



فرص سقوط أمطار

وعن الظواهر الجوية يتوقع حدوث فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

نشاط للرياح

كما يتوقع حدوث نشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس اليوم في البحر المتوسط ستكون مضطربة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين: «3: 4» متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فستكون مضطربة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين: «من 2.5 متر إلى 3 أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجة الحرارة المتوقعة

واوضحت الأرصاد أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين

القاهرة الكبرى والوجة البحري تسجل العظمى 24 والصغري 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية الغربية تسجل العظمي 20 والصغرى 13 درجة، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تسجل العظمي 26 والصغرى 17 درجة ، وعلى شمال الصعيد تسجل العظمى 25 والصغرى 13 درجة، وعلى الصعيد تسجل العظمى 32 والصغرى 18 درجة .