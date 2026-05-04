قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما حكم المهر والهدايا عند فسخ الخطبة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
قرار عاجل في ‏الإمارات بـ تحويل الدراسة عن بعد بسبب الهجوم الإيراني
خبير لوائح يكشف سيناريوهات حسم الدوري حال تساوي النقاط بين الأهلي والزمالك وبيراميدز
معندكش دين | منشور ناري لـ مصطفي بكري ضد وجدي العربي بسبب هاني شاكر
نقيب الأطباء: آليات رقابة على المحتوى الطبي بمواقع التواصل واتخاذ إجراءات ضد المخالفين
نيسان Z بقوة 400 حصانًا.. ماذا قدمت السيارة الأسطورية؟
مصدر بالزمالك يحسم الجدل بشأن مطالبة اللاعبين بالمستحقات
هل يجوز كتابة الأموال للبنات في حياتي؟.. أمين الفتوى يجيب
جلسة عاجلة في الكاف لحسم أزمة حكام نهائي دوري أبطال إفريقيا
الدفاع الإماراتية: الأصوات المسموعة في أنحاء الدولة ناتجة عن عمليات اعتراض مستمرة
ترامب: لم تسجل أضرار في صفوف السفن العابرة لمضيق هرمز
طقس الثلاثاء 5 مايو 2026 في مصر .. أمطار وشبورة ورياح نشطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مساعد وزير الرياضة أمام البرلمان: لن يتم غلق الباب أمام أي شاب يخدم الوطن

مساعد وزير الشباب للكيانات الشبابية وسام صبرى
مساعد وزير الشباب للكيانات الشبابية وسام صبرى
فريدة محمد

اكد مساعد وزير الشباب للكيانات الشبابية وسام صبرى مسئولي ، إن الوزارة حريصة علي التعاون مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، من أجل العمل علي تحقيق الاتحادات والكيانات الشبابية اهدافها علي أرض الواقع.

جاء ذلك خلال  مشاركته، اليوم الاثنين ، في اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب محمد مجاهد ، لمناقشة  طلب الإحاطة المقدم من النائبة شذا أحمد حبيب، بشأن بعض الوقائع المرتبطة بالكيانات الشبابية وكذلك بعض الاتحادات الشبابية النوعية المشهرة حديثًا.

 الروابط والكيانات الشبابية تحت مظلة حكومية

وأوضح مساعد وزير الشباب  أن هناك ٥٢ كيان شبابي ، تحت مظلة  الاتحاد المصرى للكيانات الشبابية ،وكان الهدف الرئيسي جعل الروابط والكيانات الشبابية تحت مظلة حكومية ،وتوحيد جهودها كقوة دعم  ناعمة للشارع المصري  مؤكدا أن وزير الشباب  جوهر نبيل  حريص علي  أن تؤدي الكيانات الشبابية ، دورها علي أرض الواقع من خلال تواجد حقيقي لها يساعدها في  تحقيق الهدف الذى انشئت من أجله.

 وضع محددات للانضمام منها وجود رؤية واضحة

وأشار إلي أن فكرة الكيانات الشبابية ، لاقت اقبال كبير من الشباب ، بعد وضعها تحت مظلة الوزارة ،وشهدت تلك الكيانات جذب كبير ،  في التوسع الإقليمي والتوسع النوعي ، لافتا إلي أن هناك شروط معينة للانضمام لها  ، وتم وضع محددات للانضمام منها وجود رؤية واضحة  الي جانب إجراء  مقابلات شخصية للوقوف علي مدي الاستعداد لديهم لتفعيل دور الكيانات.

وأكد  أننا نتحرك من خلال عدة محاور ، حيث يوجد كيانات تعمل  في ريادة الأعمال ، وأخرى ترغب العمل في المحافظات ، مؤكدا أنه أصبح لدينا خريطة لتوزيع الشباب لملء الفراغ والاستعانة بهم في المشروعات التنموية  والخدمية.

ولفت إلي أن وزارة الشباب اشرفت  علي تنظيم دورات تدريبية لأعضاء مجالس إدارات الكيانات الشبابية ،في الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتم تنظيم  ٣دورات  تدريبية شارك في الدورة الواحدة  ٩٠ عضو ، وذلك بهدف تحقيق رؤية الكيانات الشبابية  من خلال بناء  قاعدة شبابية منظمة محليا وعربيا ودعم الدولة المصرية وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.


وأشار إلي أنه الكيانات الشبابية شاركت في إطلاق عدد من المبادرات منها  تدشين مبادرة "الكيانات في الشارع" والتي تم تنظيمها في محافظة القاهرة بمنطقة المطرية وهي تحرك شبابي واسع تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة، لتعزيز دور الشباب في تنظيف، تجميل، وطلاء شوارع المنطقة ومناطق شعبية أخرى، كما شارك شباب المطرية في تنظيم افطار رمضان الشهير بالمطرية .


وكشف  " صبرى "  أن الفترة المقبلة ستشهد ، إعادة تقييم لبعض الكيانات الشبابية ، علي أن يتم دمج الكيانات المتشابهة في كيان واحد ، مشددا علي أنه لن يتم غلق الباب أمام أي شاب مصرى لديه الرغبة في خدمة الوطن ، مؤكدا أنه سيتم حوكمة العمل الشبابي، من خلال إطلاق منصة  تتضمن  جميع أنشطة الكيانات الشبابية ومنظومة للشكاوي  ، الي جانب تنظيم مجموعة من المواد المستديرة ، بمشاركة عدد كبير  من الخبراء في العمل العام والسياسي ، لعمل  حوار متبادل مفتوح حول إنجاح الكيانات الشبابية .


فيما أكد النائب محمد مجاهد ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، أن اللجنة حريصة علي تقديم كافة الدعم للكيانات الشبابية من أجل تحقيق دورها علي اكمل وجه ، وان اللجنة تدعمها من اجل احتواء الشباب المصري تحت مظلة الحكومة من خلال  وزارة الشباب.

حضر من جانب الوزاره 
كل من من  اللواء اسماعيل الفار، العميد وسام صبري مساعدي وزير الشباب والرياضه والدكتور محمد حسن معاون الوزير   ايمان عبدالجابر وكيل الوزاره .
 

وزير الرياضة البرلمان وزير الشباب للكيانات الشبابية وسام صبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| تراجع غير مسبوق في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

زواج - ارشيفية

شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج

استاد مصر بالعاصمة الإدارية

التراك بعيد عن المدرجات.. سبب عدم اعتماد كاف استاد مصر بالعاصمة الإدارية

أحمد فتوح

النقض رفضت الطعن.. القصة الكاملة لـ حبس فتوح الزمالك في حادث العلمين

ترشيحاتنا

موعد صرف تكافل وكرامة مايو 2026 وخطوات الاستعلام بسهولة

موعد صرف تكافل وكرامة مايو 2026 وخطوات الاستعلام بسهولة

سلوت

تعليق صادم من مدرب ليفربول بعد إساءة الجماهير لنجله.. ماذا قال؟

موعد عيد الأضحى 2026 ووقفة عرفات فلكيًا في مصر

موعد عيد الأضحى 2026 ووقفة عرفات فلكيًا في مصر

بالصور

تأثير المشروبات الغازية على المعدة.. هل تسبب الإسهال فعلا؟ الحقيقة الكاملة التي لا يعرفها الكثيرون

تأثير المشروبات الغازية على المعدة.. هل تسبب الإسهال فعلًا؟
تأثير المشروبات الغازية على المعدة.. هل تسبب الإسهال فعلًا؟
تأثير المشروبات الغازية على المعدة.. هل تسبب الإسهال فعلًا؟

بمشاركة ديمي مور.. لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الـ79

ديمي مور
ديمي مور
ديمي مور

تنميل اليدين .. أسباب صادمة وأفضل طرق العلاج قبل تفاقم المشكلة

ما هو تنميل اليدين؟
ما هو تنميل اليدين؟
ما هو تنميل اليدين؟

مشروب قبل النوم يذيب دهون البطن.. حقيقة ولا خدعة؟

مشروب
مشروب
مشروب

فيديو

الشهيد مفيب محمد عمرو الطاهر

حكاية بطل.. قصة استشهاد النقيب محمد عمرو الطاهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد