مساعد وزير الرياضة أمام البرلمان: لن يتم غلق الباب أمام أي شاب يخدم الوطن

اكد مساعد وزير الشباب للكيانات الشبابية وسام صبرى مسئولي ، إن الوزارة حريصة علي التعاون مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، من أجل العمل علي تحقيق الاتحادات والكيانات الشبابية اهدافها علي أرض الواقع.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الاثنين ، في اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب محمد مجاهد ، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة شذا أحمد حبيب، بشأن بعض الوقائع المرتبطة بالكيانات الشبابية وكذلك بعض الاتحادات الشبابية النوعية المشهرة حديثًا.

الروابط والكيانات الشبابية تحت مظلة حكومية

وأوضح مساعد وزير الشباب أن هناك ٥٢ كيان شبابي ، تحت مظلة الاتحاد المصرى للكيانات الشبابية ،وكان الهدف الرئيسي جعل الروابط والكيانات الشبابية تحت مظلة حكومية ،وتوحيد جهودها كقوة دعم ناعمة للشارع المصري مؤكدا أن وزير الشباب جوهر نبيل حريص علي أن تؤدي الكيانات الشبابية ، دورها علي أرض الواقع من خلال تواجد حقيقي لها يساعدها في تحقيق الهدف الذى انشئت من أجله.

وضع محددات للانضمام منها وجود رؤية واضحة

وأشار إلي أن فكرة الكيانات الشبابية ، لاقت اقبال كبير من الشباب ، بعد وضعها تحت مظلة الوزارة ،وشهدت تلك الكيانات جذب كبير ، في التوسع الإقليمي والتوسع النوعي ، لافتا إلي أن هناك شروط معينة للانضمام لها ، وتم وضع محددات للانضمام منها وجود رؤية واضحة الي جانب إجراء مقابلات شخصية للوقوف علي مدي الاستعداد لديهم لتفعيل دور الكيانات.

وأكد أننا نتحرك من خلال عدة محاور ، حيث يوجد كيانات تعمل في ريادة الأعمال ، وأخرى ترغب العمل في المحافظات ، مؤكدا أنه أصبح لدينا خريطة لتوزيع الشباب لملء الفراغ والاستعانة بهم في المشروعات التنموية والخدمية.

ولفت إلي أن وزارة الشباب اشرفت علي تنظيم دورات تدريبية لأعضاء مجالس إدارات الكيانات الشبابية ،في الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتم تنظيم ٣دورات تدريبية شارك في الدورة الواحدة ٩٠ عضو ، وذلك بهدف تحقيق رؤية الكيانات الشبابية من خلال بناء قاعدة شبابية منظمة محليا وعربيا ودعم الدولة المصرية وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.



وأشار إلي أنه الكيانات الشبابية شاركت في إطلاق عدد من المبادرات منها تدشين مبادرة "الكيانات في الشارع" والتي تم تنظيمها في محافظة القاهرة بمنطقة المطرية وهي تحرك شبابي واسع تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة، لتعزيز دور الشباب في تنظيف، تجميل، وطلاء شوارع المنطقة ومناطق شعبية أخرى، كما شارك شباب المطرية في تنظيم افطار رمضان الشهير بالمطرية .



وكشف " صبرى " أن الفترة المقبلة ستشهد ، إعادة تقييم لبعض الكيانات الشبابية ، علي أن يتم دمج الكيانات المتشابهة في كيان واحد ، مشددا علي أنه لن يتم غلق الباب أمام أي شاب مصرى لديه الرغبة في خدمة الوطن ، مؤكدا أنه سيتم حوكمة العمل الشبابي، من خلال إطلاق منصة تتضمن جميع أنشطة الكيانات الشبابية ومنظومة للشكاوي ، الي جانب تنظيم مجموعة من المواد المستديرة ، بمشاركة عدد كبير من الخبراء في العمل العام والسياسي ، لعمل حوار متبادل مفتوح حول إنجاح الكيانات الشبابية .



فيما أكد النائب محمد مجاهد ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، أن اللجنة حريصة علي تقديم كافة الدعم للكيانات الشبابية من أجل تحقيق دورها علي اكمل وجه ، وان اللجنة تدعمها من اجل احتواء الشباب المصري تحت مظلة الحكومة من خلال وزارة الشباب.

حضر من جانب الوزاره

كل من من اللواء اسماعيل الفار، العميد وسام صبري مساعدي وزير الشباب والرياضه والدكتور محمد حسن معاون الوزير ايمان عبدالجابر وكيل الوزاره .

