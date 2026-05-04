يوم الوحدة والدمج الجامعي بالتعاون مع الشباب والرياضة بجامعة كفر الشيخ

استضافت الجامعة فعاليات يوم الوحدة والدمج الجامعي، وذلك في إطار المشروع القومي لتوعية الشباب بأساليب التعامل الإيجابي مع الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والأولمبياد الخاص المصري، وبمشاركة واسعة من طلاب الجامعة.

شهدت الفعاليات حضور الأستاذ الدكتور يحيى زكريا عيد رئيس جامعة كفر الشيخ و الاستاذة الدكتورة أماني محمد شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والاستاذ الدكتور احمد محمد زينة عميد كلية علوم الرياضة بالجامعة والأستاذ الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، وحضر عن الدكتور عزت محروس مدير مديرية الشباب والرياضة كلا من الدكتور حسام أبو سالم معاون مدير المديرية للرياضة، والدكتور مصطفى الحلو منسق مكتب قادرون باختلاف، إلى جانب حضور الدكتور أحمد سرحان مدير البرنامج الصحي بالأولمبياد الخاص المصري، والدكتور محمد توفيق منسق محافظات الوجه البحري.

بدأت فعاليات اليوم بكلمات ترحيبية أكدت أهمية نشر ثقافة الدمج داخل الجامعات المصرية، ودور المؤسسات التعليمية والرياضية في تعزيز الوعي المجتمعي تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية، وترسيخ مفاهيم المساواة وقبول الآخر بين الشباب.

وفي هذا السياق، أكد الأستاذ الدكتور يحيى زكريا عيد رئيس جامعة كفر الشيخ حرص الجامعة على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب من ذوي الإعاقة، والعمل على توفير بيئة جامعية دامجة تضمن تكافؤ الفرص التعليمية والرياضية والاجتماعية للجميع، مشيرًا إلى أن الجامعة تضع ملف تمكين الطلاب من ذوي الهمم ضمن أولوياتها الأساسية باعتباره جزءًا من رسالتها المجتمعية والتنموية.

وأشاد رئيس الجامعة بالإنجازات المشرفة التي يحققها أبطال الأولمبياد الخاص المصري في المحافل الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن تلك النجاحات تمثل نموذجًا ملهمًا لقدرة الإرادة الإنسانية على تحقيق التميز، وتعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددًا على استمرار الجامعة في دعم المبادرات والأنشطة التي تعزز ثقافة الدمج والانتماء والعمل التطوعي بين الطلاب.

وخلال كلمته، أكد الأستاذ الدكتور باسم تهامي أن الجامعات تمثل منصة رئيسية لبناء جيل واعٍ قادر على قيادة التغيير المجتمعي، مشيرًا إلى أن تنفيذ أنشطة الدمج الجامعي يسهم في نشر ثقافة التطوع والعمل المشترك، ويعزز فرص المشاركة الفعالة للاعبي الأولمبياد الخاص داخل المجتمع.

كما قدم الدكتور أحمد سرحان محاضرة توعوية تناولت البرامج الصحية للأولمبياد الخاص المصري، وأهمية الوعي الصحي والرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية، إضافة إلى دور الطلاب في دعم مبادرات الدمج والمساندة المجتمعية.

وتضمنت الفعاليات مجموعة من الأنشطة التفاعلية والرياضية الموحدة التي جمعت طلاب الجامعة مع لاعبي الأولمبياد الخاص المصري في أجواء إيجابية عكست روح التعاون والعمل الجماعي بكلية علوم الرياضة واتاحة الملاعب والمنشأت لفعاليات اليوم ، وأسهمت في تطبيق مفاهيم الدمج على أرض الواقع.

واختُتمت الفعاليات بتكريم المشاركين وتوزيع شهادات التقدير على الطلاب تقديرًا لمشاركتهم المتميزة، والتأكيد على استمرار التعاون المشترك لتنفيذ المزيد من المبادرات الداعمة للدمج الجامعي ونشر ثقافة التطوع بين الشباب، في إطار رؤية وطنية تستهدف بناء مجتمع أكثر شمولًا وتكافؤًا للفرص.