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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المالكي: الابتكار وريادة الأعمال ركيزتان أساسيتان لتحقيق التنمية المستدامة

منتدى الابتكار والاستثمار
منتدى الابتكار والاستثمار
الديب أبوعلي

شارك السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بـ جامعة الدول العربية، في افتتاح أعمال الملتقى التحضيري للنسخة الخامسة من منتدى الابتكار والاستثمار العربي، الذي عُقد الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والبنوك والمستثمرين ورواد الأعمال والمؤسسات الاقتصادية والتنموية.

ويأتي تنظيم الملتقى تحت رعاية جامعة الدول العربية ممثلة في قطاع الشؤون الاقتصادية، وبالتعاون مع مؤسسة شباب قادرون للتنمية المستدامة، وبرعاية وزارة الشباب والرياضة المصرية، وعدد من الجهات العربية المعنية، في إطار دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري العربي المشترك، وتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال في المنطقة.

وأكد المالكي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية،، أن الابتكار وريادة الأعمال أصبحا من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي، لما يمثلانه من أدوات فاعلة لدعم جهود التنمية المستدامة وتطوير الأداء الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة في الدول العربية، خاصة في ظل التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

منتدى الابتكار والاستثمار 

وأشار إلى أن المنتدى يمثل منصة إقليمية متكاملة تجمع بين رواد الأعمال والمستثمرين والقيادات التنفيذية والجهات الحكومية والخبراء، بهدف تعزيز الاستثمار المستدام وتشجيع الاقتصاد القائم على المعرفة، بما يسهم في بناء بيئة داعمة للابتكار وتمكين الشباب العربي من لعب دور أكبر في قيادة التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن الملتقى يشكل فرصة مهمة لتعزيز التواصل بين أصحاب الأفكار والمشروعات الواعدة والجهات الداعمة وصناع القرار، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والاستثمار، ويسهم في تحفيز النمو الاقتصادي من منظور أكثر شمولًا واستدامة.

ويتضمن جدول أعمال الملتقى مناقشة آليات تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات الاستراتيجية، إلى جانب استعراض توصيات النسخة الرابعة من المنتدى، فضلاً عن بحث التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتأثيراتها على المنطقة العربية.

كما يسلط المنتدى الضوء على أحدث الاتجاهات في مجالات ريادة الأعمال والتكنولوجيا والتمويل، ويوفر منصة لتكوين شراكات استراتيجية بين المستثمرين وأصحاب المشروعات الناشئة، بما يدعم جهود تسريع الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي في مختلف الدول العربية.

الجامعة العربية الامانة العامة منتدى الابتكار والاستثمار التنمية المستدامة مؤسسة شباب قادرون للتنمية الأمانة العامة إبراهيم المالكي

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