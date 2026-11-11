الهيئة المصرية للمواصفات والجودة تدرب 90 متدربا على التفكير الاستراتيجي والاستدامة

نظّمت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تدريباً بعنوان «التفكير الاستراتيجي فى إدارة الجودة: الجودة أسلوب حياة» بمشاركة أكثر من 90 متدربًا، بهدف نشر ثقافة الجودة والاستدامة وبناء القدرات، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة ومؤسسة حماة الأرض.

وأكد الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن الاستثمار في تأهيل الكوادر وتنمية مهاراتها يمثل ركيزة أساسية لترسيخ مفهوم الجودة المستدامة، لافتاً الي حرص الهيئة على تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالمواصفات القياسية وربط ممارسات الجودة بكفاءة استخدام الموارد والحد من الآثار البيئية بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية ويسهم في تسريع التحول الأخضر.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة سماح عمار مدير المعهد القومي للجودة أن الخطة التدريبية تستهدف تدريب 3 آلاف متدرب على مراحل من خلال مؤسسة حماة الأرض بما يتيح توسيع نطاق الاستفادة من التعاون المشترك.

وقد ألقت المحاضرة ريهام بدير مدير الجودة بوحدة الأداء البيئي بالهيئة وذلك في إطار جهود نقل الخبرات وإتاحة المعرفة المتخصصة للمتدربين بما يدعم أهداف التعاون المشترك مع مؤسسة حماة الأرض في بناء القدرات ونشر ثقافة الجودة والاستدامة وتعزيز الوعي بأهمية الممارسات البيئية الجيدة.

ويؤكد البروتوكول أهمية التكامل بين الجودة والاستدامة من خلال تشجيع المنشآت الصناعية على الحصول على علامة الجودة المصرية والتحقق من بصمتها الكربونية والاستفادة من العلامات والبطاقات البيئية من خلال الهيئة ويسهم تعزيز الوعي بهذه الأدوات في دعم كفاءة استخدام الموارد وخفض الانبعاثات وتحفيز المنشآت على تبنّي ممارسات إنتاج أكثر استدامة بما يعزز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والإقليمي.