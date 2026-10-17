«المواصفات والجودة» توقع بروتوكول تعاون مع «PhotonX» لدعم اختبارات المنتجات الصناعية

وقّعت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وشركة «PhotonX» للبحوث والتطوير بروتوكول تعاون يستهدف دعم القطاع الصناعي من خلال إتاحة خدمات الاختبارات الفنية المعتمدة، وإصدار تقارير اختبارات الأمان والجودة وكفاءة الطاقة والتوافق الكهرومغناطيسي، بما يضمن مطابقة المنتجات للمواصفات المصرية والدولية، ويعزز فرص حصولها على شهادات الاعتماد اللازمة للنفاذ إلى الأسواق العالمية.

وجاء توقيع البروتوكول بحضور المهندس خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، و مها صالح، مساعد وزير الصناعة لشؤون السياسات الصناعية، والمهندس محمد مجدي العربي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «PhotonX»، إلى جانب نخبة من قيادات الهيئة.

خالد صوفي: البروتوكول يعزز التكامل بين المعامل والخبرات البحثية والهندسية

وأكد المهندس خالد صوفي، أن البروتوكول يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق التكامل بين المعامل والخبرات البحثية والهندسية ومنظومة القياس والمواصفات، مشيدًا بالإمكانات التكنولوجية والفنية المتاحة في معامل الاختبارات والمعايرة لضمان دقة الفحص والتحقق من مدى توافق المنتجات الهندسية مع معايير السلامة والأمان والجودة المعتمدة.

«PhotonX» توفر اختبارات متخصصة للأجهزة المنزلية والصناعات الهندسية

من جانبه، أوضح المهندس محمد مجدي العربي أن التعاون يستهدف إتاحة منظومة متكاملة من الاختبارات المتخصصة للأجهزة المنزلية ومنتجات الصناعات الهندسية، تشمل اختبارات السلامة الكهربائية، والتوافق الكهرومغناطيسي، وكفاءة الطاقة، والأداء البيئي والاستدامة.

وأشار إلى أن إصدار تقارير الاختبارات المعتمدة وشهادات المطابقة يساعد الشركات المصنعة على إثبات كفاءة منتجاتها وفقًا للمعايير الدولية، فضلًا عن تسهيل إجراءات اعتمادها للتصدير وتعزيز فرص وصولها إلى الأسواق الخارجية.

اختبارات ومحاكاة للتحقق من جودة المنتجات قبل التصنيع

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة «PhotonX» ، أن الشركة توفر بيئة متكاملة للاختبارات والمحاكاة، تتيح التحقق من جودة النماذج الأولية وتقييم الأداء ورصد السلبيات المحتملة قبل بدء التصنيع الفعلي، وصولًا إلى إصدار التقييمات الفنية التي تدعم طرح منتجات عالية الجودة ومتوافقة مع متطلبات الأسواق المحلية والدولية.

بروتوكول التعاون يستهدف تعزيز تنافسية الصناعة المصرية

ويستهدف التعاون بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وشركة «PhotonX» بناء منظومة متكاملة للاختبارات والتقييم الفني المعتمد، بما يسهم في رفع جودة المنتجات الوطنية، وتسريع عمليات الفحص والاعتماد، ودعم قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في مختلف الأسواق التصديرية.

كما يتيح التعاون دعم الشركات المصنعة في التحقق من مطابقة منتجاتها للمواصفات المطلوبة، بما يعزز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.