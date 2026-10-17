الدولار يستقر أمام الجنيه اليوم السبت.. كريدي أجريكول يقدم أقل سعر

حافظ سعر الدولار على استقراره أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، دون تحركات جديدة مقارنة بآخر يوم عمل بالبنوك يوم الخميس الماضي، وذلك بالتزامن مع إجازة القطاع المصرفي.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.41 جنيه للشراء و53.54 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث للأسعار.

كريدي أجريكول الأقل سعرًا

تصدر بنك كريدي أجريكول قائمة البنوك الأقل سعرًا للدولار، مسجلًا 52.58 جنيه للشراء و52.68 جنيه للبيع.

وجاء بنك قطر الوطني QNB في المرتبة التالية، بسعر 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مجموعة من البنوك

بلغ سعر الدولار 53.38 جنيه للشراء و53.48 جنيه للبيع في بنوك أبو ظبي الأول والبركة وأبو ظبي التجاري.

وسجل الدولار نحو 53.40 جنيه للشراء و53.50 جنيه للبيع في بنوك التعمير والإسكان وHSBC وبيت التمويل الكويتي وفيصل الإسلامي.

وفي عدد من البنوك الأخرى، بلغ السعر 53.42 جنيه للشراء و53.52 جنيه للبيع، وشملت القائمة المصرف المتحد وقناة السويس وسايب والعقاري المصري العربي والعربي الأفريقي الدولي والكويت الوطني والتنمية الصناعية والإسكندرية ومصر ونكست والتجاري الدولي CIB والمصرف العربي الدولي والأهلي الكويتي والأهلي المصري.

مصرف أبو ظبي الإسلامي يسجل أعلى سعر

سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار ضمن الأسعار الواردة، عند 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع.

موعد عودة العمل بالبنوك

يأتي استقرار الأسعار خلال الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي، بعدما أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك من مساء الخميس الماضي وحتى مساء السبت، بالتزامن مع بدء مواعيد العمل في الجهاز المصرفي.