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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط مع تراجع المخزونات الأمريكية وترقب تطورات الحرب مع إيران

ارتفاع أسعار النفط مع تراجع المخزونات الأمريكية وترقب تطورات الحرب مع إيران
ارتفاع أسعار النفط مع تراجع المخزونات الأمريكية وترقب تطورات الحرب مع إيران
أ ش أ

 ارتفعت أسعار النفط يشكل طفيف خلال التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، لتعوض جزءا من خسائرها بعد هبوطها إلى أدنى مستوياتها في شهرين، وسط ترقب الأسواق لأي مؤشرات على انحسار التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإيرانية، إلى جانب تراجع مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير بنسبة 0.5% إلى 92.02 دولار للبرميل، فيما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.3% إلى 86.34 دولار.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها في شهرين خلال تعاملات الثلاثاء، مواصلة خسائرها وسط تزايد التوقعات بأن الكونجرس الأمريكي، الذي يتمتع الديمقراطيون فيه بالأغلبية، سيمارس ضغوطا على واشنطن لإنهاء الحرب مع إيران.

كما اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نبرة أكثر تحفظا في تصريحاته هذا الأسبوع، مقللا من الحاجة إلى شن مزيد من الضربات العسكرية على إيران.

وفي المقابل، أخفق مسعى لعزل وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث على خلفية إدارته للحرب مع إيران إلى حد كبير، بعدما رفض الجمهوريون في مجلس النواب الاقتراح خلال تصويت جرى مساء أمس الثلاثاء.

وكانت إيران قد أكدت في وقت سابق من الأسبوع عدم وجود محادثات سلام جارية حاليا، رغم لقاء ترامب مسؤولين قطريين لبحث سبل تعزيز جهود الوساطة.

وأظهرت بيانات أن حركة عبور النفط والغاز عبر مضيق هرمز سجلت أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب في فبراير، كما كشف استطلاع عن ارتفاع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) رغم الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

كما أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو 9.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره مليون برميل فقط.

ومن المنتظر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم الأربعاء، والتي عادة ما تعكس اتجاهات مماثلة لبيانات المعهد.

ارتفعت أسعار النفط التعاملات الآسيوية اليوم ترقب الأسواق انحسار التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإيرانية تراجع مخزونات الخام الأمريكية

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