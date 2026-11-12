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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تعافي السياحة في تايلاند يفقد زخمه مع توقعات بتراجع أعداد الزوار للعام الثاني على التوالي

تعافي السياحة في تايلاند يفقد زخمه مع توقعات بتراجع أعداد الزوار للعام الثاني على التوالي
تعافي السياحة في تايلاند يفقد زخمه مع توقعات بتراجع أعداد الزوار للعام الثاني على التوالي
أ ش أ

يفقد تعافي قطاع السياحة في تايلاند زخمه، مع اتجاه أعداد الزوار الأجانب إلى تسجيل تراجع سنوي للعام الثاني على التوالي خارج فترة جائحة كورونا، وهو ما سيكون أول تراجع متتالٍ من هذا النوع منذ عام 1995 على الأقل.

وتسهم عدة عوامل في هذا التراجع، من بينها انخفاض أعداد السياح القادمين من الصين وماليزيا، وهما من أكبر مصادر السياحة في تايلاند، إلى جانب اضطرابات السفر المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، وتصاعد المنافسة من فيتنام؛ وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج الأمريكية في تقرير لها.

واستقبلت تايلاند 25.5 مليون زائر أجنبي خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، بانخفاض 4.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق؛ وحتى إذا سجلت البلاد خلال نوفمبر وديسمبر عددًا مماثلًا لـ7.3 مليون زائر الذين وصلوا إليها في الفترة نفسها من عام 2019، عندما بلغت السياحة ذروتها السنوية عند نحو 40 مليون زائر، فإن إجمالي العام الحالي سيظل أقل بقليل من 32.9 مليون زائر المسجلين في 2025.

ويكتسب هذا النقص المستمر أهمية كبيرة بالنسبة لاقتصاد تعتمد فيه السياحة على نحو خُمس النشاط الاقتصادي، كما تدعم ملايين الوظائف والشركات في قطاعات تشمل الفنادق وشركات الطيران والمطاعم وتجارة التجزئة.

ويتزامن تباطؤ السياحة أيضًا مع تشدد حكومي أكبر تجاه بعض الزوار الأجانب، إذ كثفت السلطات عمليات الترحيل وتطبيق القوانين بحق أشخاص متهمين بمخالفة القوانين المحلية أو التصرف بصورة غير لائقة؛ ويمثل هذا التحول في لهجة السلطات اختلافًا عن نهج الضيافة المرن الذي شكل لفترة طويلة جزءًا أساسيًا من جاذبية تايلاند كوجهة سياحية.

وبدأ المسؤولون الحكوميون يؤكدون بصورة متزايدة أهمية الإنفاق السياحي بدلًا من التركيز على أعداد الزوار وحدها، إلا أن هذا المؤشر بدوره يشهد تراجعًا؛ إذ انخفضت إيرادات السياحة الدولية بنحو 3% منذ بداية العام، رغم ارتفاع متوسط إنفاق الزائر بنسبة 1.8% حتى أكتوبر.

ويتوقع بنك تايلاند استقبال نحو 32 مليون زائر أجنبي في 2026، بينما تتوقع جمعية الفنادق التايلاندية ما بين 31.5 مليون و32 مليون زائر، وهي تقديرات تقل عن مستهدف هيئة السياحة في تايلاند البالغ 33 مليون زائر.

وكانت الصين تمثل نقطة مضيئة في أداء القطاع، إذ ارتفع عدد الزوار الصينيين حتى أكتوبر بنسبة 12% إلى 4.2 مليون زائر لكن أعدادهم تراجعت في أكتوبر بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق، في أول انخفاض خلال 9 أشهر، بعدما حذرت السفارة الصينية مواطنيها من مخاطر الاختطاف والاتجار بالبشر المرتبطة بمراكز الاحتيال المنتشرة في أنحاء جنوب شرق آسيا، بما في ذلك حالات استدراج مسافرين عبر تايلاند.

ويتوقع مركز كاسيكورن للأبحاث وصول عدد الزوار الصينيين إلى 4.9 مليون زائر هذا العام، أي أقل من نصف نحو 11 مليون زائر استقبلتهم تايلاند في 2019.

وكان التراجع في أعداد الزوار الماليزيين أكثر حدة، إذ انخفض عدد القادمين من أكبر أسواق تايلاند السياحية العام الماضي بنسبة 16% إلى 3.2 مليون زائر خلال الأشهر العشرة الأولى من العام.

وزادت الصدمات الخارجية من الضغوط على القطاع، إذ قال ثينبراسيت تشاياباترانون، رئيس جمعية الفنادق التايلاندية، إن اضطرابات المجال الجوي التي استمرت لأشهر بسبب الصراع في الشرق الأوسط أضرت بالرحلات الأوروبية عبر مراكز الطيران الإقليمية، في حين دفعت زيادة تكاليف الوقود بعض شركات الطيران منخفضة التكلفة إلى تقليص رحلاتها.

كما يعقد ضعف التوقعات السياحية جهود الحكومة لزيادة الإيرادات من الزوار، وأرجأت وزارة المالية في أكتوبر فرض ضريبة مغادرة مقترحة بقيمة 1,000 بات، تعادل نحو 30 دولارًا، بينما لا تزال رسوم دخول مقترحة بقيمة 450 بات على الزوار الأجانب قيد المراجعة.

ويدفع هذا الضغط تايلاند إلى إعادة النظر في الطريقة التي تقيس بها نجاح قطاع السياحة وتستهدف مسودة الخطة السياحية الحكومية للفترة من 2028 إلى 2032 تحقيق إيرادات لا تقل عن 4 تريليونات بات، أي نحو 120 مليار دولار، من السياحة المحلية والدولية، مقارنة بـ2.7 تريليون بات في 2025، مع زيادة التركيز على الزوار ذوي الإنفاق المرتفع، وتحسين الخدمات، وتوزيع النشاط السياحي على مناطق تتجاوز الوجهات التقليدية.

لكن أداء القطاع لا يزال متفاوتًا؛ إذ يتوقع مركز كاسيكورن للأبحاث ارتفاع إيرادات قطاع الإقامة بنسبة 2.6% هذا العام، رغم تسجيل 148 منشأة للإقامة حالات إغلاق خلال الأشهر التسعة الأولى، بزيادة 42%.

وقال ثينبراسيت إن الفنادق الفاخرة تحقق أداءً جيدًا، بينما لا تزال المنشآت التي تعتمد على الرحلات الجماعية تواجه ضغوطًا.

وتواجه تايلاند أيضًا بيئة إقليمية أكثر تنافسية، إذ أصبحت الفنادق منخفضة التكلفة والتطور السريع للبنية التحتية في فيتنام أكثر جذبًا للمسافرين الآسيويين الذين يبحثون عن خيارات أقل تكلفة، وفقًا لبيل بارنيت، المدير الإداري لشركة سي 9 هوتلووركس للاستشارات الفندقية.

قطاع السياحة في تايلاند أعداد الزوار الأجانب فترة جائحة كورونا

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