ناقد رياضي: خبرات علي ماهر تؤهله لقيادة منتخب مصر والتعامل مع النجوم

أكد محمد القاضي، الناقد الرياضي، أن اختيار علي ماهر لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر خلفًا لحسام حسن، يعد اختيارًا صائبًا من جانب اتحاد الكرة، في ظل الخبرات التي يمتلكها المدير الفني الجديد داخل الكرة المصرية.

وقال القاضي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، ببرنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن علي ماهر من المدربين المتميزين، وحقق نتائج مميزة خلال تجاربه التدريبية المختلفة، كما يمتلك خبرات كبيرة في الدوري المصري.

وأضاف القاضي أن علي ماهر أحد أبناء النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن أبناء القلعة الحمراء دائمًا ما يقدمون مدربين كبارًا في مجال التدريب.

وشدد القاضي على أن علي ماهر متمرس في الكرة المصرية، ويستطيع التعامل مع مختلف اللاعبين، خاصة أنه سبق له تدريب أندية كبيرة واكتسب خبرات في التعامل مع النجوم.

واختتم القاضي تصريحاته، أن علي ماهر يعد من أنجح المدربين الموجودين على الساحة الكروية المصرية، ويمتلك الخبرات التي تساعده على التعامل مع المرحلة المقبلة.