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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي: لن يستطيع أي مدرب تكرار إنجاز حسام حسن مع منتخب مصر في كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

تحدث محمد القاضي، الناقد الرياضي، عن اختيارات قائمة منتخب مصر، ورأيه في عدد من القرارات الفنية المتعلقة بالمنتخب الوطني خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن القائمة جاءت عادلة بنسبة 90%، مع وجود بعض الأسماء التي كان من الأفضل تواجدها.

وقال القاضي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، ببرنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»،إن محمود حمدي الونش ومحمد شحاتة كان من المفترض انضمامهما إلى منتخب مصر والمشاركة في كأس العالم، في ظل ما يمتلكه الثنائي من إمكانيات فنية.

وأضاف القاضي أن ناصر ماهر كان من اللاعبين المغضوب عليهم خلال فترة قيادة حسام حسن للمنتخب الوطني، رغم قدراته الفنية وإمكانياته التي يمكن أن تفيد الفراعنة.

وتابع القاضي أن علي ماهر يمتلك أسلوبًا مختلفًا في التعامل مع اللاعبين، موضحًا أنه لا يواجه اللاعبين بشكل مباشر، لكنه قادر على احتواء النجوم والتعامل مع الشخصيات المختلفة داخل غرفة الملابس.

وأشار القاضي إلى أن بعض النجوم الكبار في منتخب مصر يتهربون دائمًا من السفر لخوض المواجهات أمام منتخبات أفريقية، وهو ما يمثل تحديًا أمام الجهاز الفني في التعامل مع هذه المواقف.

وكشف القاضي أن حسام حسن كان سيضم إمام عاشور إلى قائمة منتخب مصر لمواجهة مالاوي، بل كان من الممكن أن يعتمد عليه أساسيًا، رغم ابتعاده عن المشاركة في مباريات الأهلي خلال الفترة الماضية لأسباب فنية.

وواصل القاضي أن أي مدير فني سيتولى قيادة منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة سيواجه تحديًا كبيرًا، مؤكدًا أنه لن يكون من السهل على أي مدرب تكرار الإنجاز الذي حققه حسام حسن مع الفراعنة في كأس العالم، في ظل صعوبة المرحلة وحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجهاز الفني الجديد.

واختتم محمد القاضي تصريحاته،  أن اختيارات قائمة منتخب مصر عادلة بنسبة 90%، مع وجود بعض الملاحظات على عدد من الأسماء التي كان يمكن أن تحصل على فرصة الانضمام للمنتخب.

منتخب مصر حسام حسن اخبار الرياضة اتحاد الكرة

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