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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوكرانيا تنظم أعمال لصيانة رادارات بولندية مستخدمة في رصد الطائرات المسيرة

رادارات البولندية
رادارات البولندية
أ ش أ


نظمت شركة "جلوبال سالينج" الأوكرانية، المستورد الرسمي لرادارات "SKYctrl" التي تصنعها شركة "أدفانسد بروتكشن سيستمز" البولندية، أعمال إصلاحها وصيانتها لتلبية احتياجات قوات الدفاع.

ووفقا لما صرح به أوليج بريمنكو، المدير الفني لشركة "جلوبال سالينج" لموقع مليتارني العسكري الأوكراني.

وتغطي خدمات الصيانة التي ترتبها الشركة التشخيص وإصلاح أنواع مختلفة من الأعطال. ويتيح ذلك الاستعادة السريعة لأنظمة الرادار للعمل، بغض النظر عن طبيعة المشكلة الفنية.

ويستخدم العسكريون الأوكرانيون أنظمة "SKYctrl" البولندية المضادة للطائرات المسيرة منذ عام 2022. وتم تسليم الأنظمة الأولى إلى قوات الدفاع الأوكرانية في سبتمبر من ذلك العام. وتُستخدم أنظمة "SKYctrl" الآن أيضاً من قبل حرس الحدود الأوكراني.

وصُمم نظام "SKYctrl" لرصد وتتبع وتحييد المركبات الجوية غير المأهولة (الطائرات المسيرة) التي تشكل تهديداً. وبالإضافة إلى الرادار، يشتمل النظام على مستشعر صوتي قادر على تحديد اتجاه ضجيج محرك الطائرة المسيرة، بالإضافة إلى مستشعر للترددات اللاسلكية.

شركة جلوبال سالينج الأوكرانية احتياجات قوات الدفاع

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