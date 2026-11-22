عقد مجلس إدارة مركز النانو تكنولوجي بجامعة عين شمس، اجتماعه الدوري بحضور الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، و الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم منظومة البحث العلمي، وتطوير البنية التحتية البحثية، وتعزيز قدراتها في المجالات العلمية والتكنولوجية الحديثة.

وتابع الاجتماع مستجدات العمل بالمركز، واستعرض إمكاناته وتجهيزاته البحثية، كما ناقش آليات التشغيل والإدارة، بما يضمن استدامة المركز وتعظيم الاستفادة من قدراته العلمية والتكنولوجية.

وقد شارك في الاجتماع أعضاء مجلس إدارة مركز النانو تكنولوجي وهم: الدكتور محمد نبيل صبري، نائب رئيس مجلس إدارة المركز، والدكتور محمد عبد الحي أحمد، مدير المركز، وعضوية كلا من الدكتور ضياء خليل، والدكتور سعد السيد حسن، والدكتور أشرف بكري عبده، والدكتور تامر عبد الله شرف، والدكتور بسام سعد ، والدكتورة سحر محمد عمر، و الدكتورة رانيا عزيز.

وأعرب الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة خلال المجلس عن سعادته وفخره بالجهود المبذولة في إنشاء مركز النانو تكنولوجي، مثمنًا ما تم إنجازه من خطوات جادة لتأسيس هذا الكيان العلمي، ومؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين مختلف متطلبات الاستدامة، سواء فيما يتعلق بالإدارة والتشغيل والصيانة، أو توفير البيئة البحثية المناسبة والإمكانات اللازمة لضمان استمرارية المركز وتطوره.

وأشار إلى أن المركز يمثل إضافة علمية مهمة للجامعة، بما يمتلكه من مقومات تؤهله لجذب الباحثين وإثراء البحث العلمي في مختلف التخصصات، ليكون منارة علمية تسهم في تعزيز مكانة جامعة عين شمس بين الجامعات، معربًا عن تطلعه إلى أن يصبح مركز النانو تكنولوجي «دُرة تاج» الجامعة، بما يضمه من قامات علمية وخبرات بحثية وكفاءات متميزة قادرة على إثراء أنشطته وتحقيق أهدافه العلمية والبحثية.

تناول النقاش آليات دعم وتمويل المشروعات البحثية والمعملية الممولة، خاصة في مجالي صناعة الدواء والصيدلة، بهدف تقديم خدمات متميزة والحصول على الاعتماد الدولي الذي يفتح آفاقاً للمنح العالمية.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية وضع خطة استراتيجية ترتكز على حسن إدارة الموارد والإمكانات، وتحقيق التوازن بين المتطلبات المالية والأولويات البحثية، مشددًا على أن نجاح الجامعات والمراكز البحثية يُقاس بجودة الأبحاث وقيمتها العلمية وتأثيرها التطبيقي وقدرتها على التحول إلى منتجات تلبي احتياجات السوق.

ووجه بتعزيز التعاون مع الشركات والجهات الصناعية للتعرف على متطلباتها، ووضع خطط تنفيذية وجداول زمنية واضحة، مع توفير الكوادر الفنية المؤهلة والتدريب اللازم لها، بما يضمن كفاءة التشغيل واستمرارية العمل وتحقيق التميز العلمي للمركز.

وأضاف أن مركز النانو تكنولوجي يمثل إضافة نوعية لمنظومة البحث العلمي بالجامعة، ومن شأنه أن يسهم في تعزيز معدلات النشر العلمي الدولي، والارتقاء بجودة الأبحاث المنشورة في الدوريات والمجلات العلمية العالمية ذات التأثير المرتفع، من خلال إتاحة إمكانات بحثية متقدمة وتشجيع التعاون متعدد التخصصات بين الباحثين.

كما يُتوقع أن ينعكس نشاط المركز إيجابيًا على مؤشرات الجامعة في التصنيفات الدولية، لا سيما المؤشرات المرتبطة بجودة الإنتاج البحثي، والاستشهادات العلمية، والابتكار والتعاون البحثي الدولي، بما يعزز تنافسية جامعة عين شمس ومكانتها على خريطة البحث العلمي العالمية.

فى السياق ذاته أكدت الدكتورة أماني أسامة كامل، أهمية الإسراع في استكمال الاستعدادات اللازمة لبدء التشغيل الفعلي لمركز النانو تكنولوجي، من خلال حصر وتحديد كافة الاحتياجات الفنية والإدارية والتشغيلية، ووضع آليات واضحة لبدء استقبال العينات وتقديم الخدمات البحثية، بما يضمن جاهزية المركز للعمل بكامل طاقته، وتعظيم الاستفادة من أجهزته وإمكاناته المتقدمة، وتوفير بيئة بحثية متكاملة تدعم الباحثين وتسهم في الارتقاء بمستوى البحث العلمي بالجامعة.

كما تابعت الدكتورة أماني أسامة كامل الموقف التنفيذي للأجهزة والمعِدات الخاصة بالمركز ، وناقشت الوضع الحالي من حيث الأجهزة التي تم توريدها بالفعل، ومتابعة معدلات جاهزيتها للتشغيل، إلى جانب الوقوف على موقف الأجهزة المتبقية واحتياجات استكمال التجهيزات، بما يسهم في وضع تصور متكامل لبدء التشغيل الفعلي للمركز وتقديم خدماته البحثية بكفاءة.

وعلى هامش الاجتماع، قدم الدكتور تامر عبد الله شريف عرضًا توضيحيًا استعرض خلاله نشأة المركز وأهدافه، ووحداته المختلفة، والخدمات التي يقدمها، إلى جانب الأجهزة والإمكانات المتاحة، والخطة المستقبلية لتطوير المركز وتعزيز دوره في دعم الأنشطة البحثية والتطبيقية

كما استعرض الدكتور محمد عبد الحي، مدير مركز النانو تكنولوجي، فيلمًا تعريفيًا بالمركز، تناول رؤيته ورسالته ونشأته، وما يمتلكه من مقومات وإمكانات بحثية متقدمة، فضلًا عن الخدمات التي يقدمها والأجهزة في مختلف مجالات تكنولوجيا النانو، ودوره في دعم الباحثين، وتشجيع الأبحاث متعددة التخصصات، وتعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار بجامعة عين شمس.