توتنهام يضمن البقاء في الدوري الإنجليزي.. ووست هام يهبط للدرجة الثانية

ضمن فريق توتنهام هوتسبير البقاء في البريمييرليج رسميا، وذلك بفوزه الصعب والثمين علي مضيفه إيفرتون بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم/الأحد/ علي ملعب توتنهام في إطار الجولة الـ ٣٨ والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل هدف توتنهام والمباراة الوحيد اللاعب جواو بالينيا في الدقيقة ٤٣.

ورفع توتنهام رصيده إلى ٤١ نقطة في المركز السابع عشر وبفارق نقطتين عن وست هام صاحب المركز الثامن عشر أول مراكز الهبوط، لينجح توتنهام في البقاء بالبريميرليج، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند ٤٩ نقطة لينهي الدوري في المركز الثالث عشر وبفارق الأهداف عن نيوكاسل صاحب المركز الثاني عشر بنفس الرصيد من النقاط .

وفي مباراة أخرى، أقيمت في نفس التوقيت وفي إطار نفس الجولة الأخيرة، هبط وست هام للدرجة الثانية، رغم فوزه الكبير على ضيفه ليدز يونايتد بثلاثية نظيفة سجلها كل من فالنتين كاستيلانوس في الدقيقة ٦٧ وجارود بوين في الدقيقة ٧٩ وكالوم ويلسون في الدقيقة ٩٤.

وأصبح رصيد وست هام ٣٩ نقطة في المركز الثامن عشر ويهبط للدرجة الثانية رفقة كل من بيرنلي وولفرهامبتون، بينما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند ٤٧ نقطة في المركز الرابع عشر.