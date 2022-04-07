سهام جلال: طلبت من أمير كرارة أمثل معاه قالي حاضر وبعدها تجاهلني

كشفت الفنانة سهام جلال، تفاصيل خلافها مع الفنان أمير كرارة، مؤكدة أن علاقتها بكرارة ليست سطحية.

وأضافت الفنانة سهام جلال، في برنامج كلام الناس في رمضان، من تقديم ياسمين علي، ومذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء أمس الأربعاء، أن :"طلبت من أمير كرار أعمل معاه دور، وبعد كده قال حاضر، وعنيا يا سوسو، وبعدها مردش علي اتصالي التليفوني واختفى".

وتابعت الفنانة سهام جلال: "علاقتي بأمير كرارة قديمة، وصداقة من زمان وكانت جيدة".



فيما كشفت الفنانة سهام جلال، عن أجرها عم دورها في فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية، مؤكدة أن أجرها لم يكن كبيرا في ذلك الوقت.

وقالت الفنانة سهام جلال، في برنامج كلام الناس في رمضان، من تقديم ياسمين علي، ومذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء، إن : اجري عن دروي في هذا الفيلم كان ألف جنية، وكان دورا هاما لي، وبعده جاء لي ادوار اغراء كثيرة".