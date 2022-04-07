سهام جلال: المخرجون والمنتجون بيستسهلوا ودي مصيبة

قالت الفنانة سهام جلال ؛ إن فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية عطلها جدا ؛ وأنها لم تفكر في الفن أبدا وجاء صدفة لها لأنها كانت عارضة أزياء وبعيدة عن المجال الفني .

أضافت سهام جلال في لقاء تلفزيوني على قناة "ام بي سي مصر " في برنامج "كلام الناس " ؛ أنها أدت دور في من فيلم النمس مع الفنان محمود عبد العزيز وتم إيقاف الفيلم ؛ ثم عرض عليها سعيد حامد دورها في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية.

أوضحت الفنانة سهام جلال، أن الجمهور رآها أول مرة في دور صعيدي في الجامعة الأمريكية وكان دورها إغراء على الرغم أن الدور الأول لها في فيلم النمس وذلك كان كارثة بالنسبة له .

أشارت إلى أن المنتجين والمخرجين " بيستسهلوا ودي مصيبة " ؛ لأن الممثل عجينة وقادر على لعب كل الأدوار لكن من الخطأ الحكم على الممثل في حصره في قالب واحد بحجة أنه نجح ؛ مضيفة أن كان دور غادة عادل دورها لكنها إختارت دور لمياء أمام أحمد السقا .