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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمير كرارة يشارك كواليس مسلسل العائدون عبر انستجرام

امير كرارة
امير كرارة

نشر الفنان أمير كرارة صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر أمير كرارة في الصورة ، أثناء وجوده بكواليس تصوير مسلسل العائدون، وهو ما نال إعجاب متابعيه.

 

يذكر أن أحداث مسلسل العائدون، للفنان أمير كرارة، شهدت تصاعدا في الأحداث وزيادة التشويق، مع توالي عرض الحلقات. 

ومسلسل العائدون تدور أحداثه حول أحد ملفات المخابرات المصرية، فهو مأخوذ عن أحداث حقيقية في الفترة من 2018 وحتى 2020.

ويشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم: أمينة خليل، محمود عبدالمغنى، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبى، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم محمد ممدوح، ونجوم عرب منهم أحمد الأحمد وجنيد زين الدين.

ويعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية. 

أمير كرارة التواصل الاجتماعي انستجرام دراما مسلسل نجوم

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