مساعد وزير الخارجية : لقاءات مستمرة مع الجاليات المصرية لمتابعة أوضاعهم

أكد السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية لشئون المتصليات والمصريين بالخارج، أن نعقد لقاءات مستمرة مع الجاليات المصرية في الخارج لمتابعة أوضاعهم ومطالبهم وأهم المبادرات.

وأضاف الجوهري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن أحد أهم أدوات التواصل يتمثل في اللقاءات شبه الشهرية التي تعقدها البعثات الدبلوماسية المصرية، سواء من خلال السفير أو القنصل العام مع أبناء الجاليات المصرية في مختلف الدول، بغض النظر عن أعدادهم، بهدف الاستماع لمشكلاتهم وتلبية احتياجاتهم.

وأضاف الجوهري أن هناك مستويات متعددة للتواصل، من بينها الخط الساخن في كل سفارة وقنصلية، والمتاح رقمه عبر الصفحات الرسمية، ويتيح للمواطنين إرسال طلباتهم أو شكاواهم عبر وسائل مثل تطبيق "واتساب"، لضمان سرعة الاستجابة.

كما أشار إلى وجود خط ساخن مركزي بوزارة الخارجية في القاهرة، يُستخدم في حال تعذر الوصول إلى البعثات الدبلوماسية بالخارج، بما يضمن عدم انقطاع التواصل مع المواطنين المصريين في أي مكان.