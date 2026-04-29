وزير الخارجية الإسرائيلي: ليس لدينا خطة لعملية برية في إيران

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، أنه ليس لديهم خطة لعملية برية في إيران، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وكشف تقرير صادر عن “مجلس رعاية الطفل” في إسرائيل عن ارتفاع ملحوظ في معدلات الاضطرابات النفسية بين الأطفال والمراهقين في إسرائيل، في ظل تداعيات الحرب المستمرة، حيث سُجلت زيادة بنسبة 32% في التشخيصات الجديدة لمشكلات الصحة النفسية.

ويشير التقرير إلى تزايد حالات الاكتئاب والقلق واضطرابات الأكل، إلى جانب ارتفاع معدلات التسرب من المدارس، ما يعكس، بحسب القائمين عليه، تفاقم الضغوط النفسية والاجتماعية على الفئات الشابة.

وبحسب البيانات المستندة إلى صناديق التأمين الصحي، فقد ارتفع عدد الحالات المشخّصة بالاكتئاب بنحو 9% مقارنة بما قبل الحرب، بينما سجلت اضطرابات القلق زيادة تقارب 31%، إلى جانب ارتفاع بنسبة 23% في اضطرابات الأكل.

وفي المقابل، أظهر التقرير تراجعا في بعض التشخيصات المرتبطة بالتوتر والاضطرابات العاطفية مقارنة بعام 2023 بنسبة تقارب 28%.

كما أوضح أن إجمالي الزيادة في تشخيصات الاضطرابات النفسية الجديدة بلغ 19% بين الفتيات و32% بين الأولاد، في مؤشر على اتساع نطاق الأزمة النفسية بين المراهقين.

وأشار التقرير أيضا إلى ارتفاع عدد الحالات التي يتم تحويلها إلى غرف الطوارئ النفسية، من نحو 6400 حالة عام 2021 إلى حوالي 7100 حالة في 2024، في حين تراجع عدد حالات التنويم في الأقسام النفسية إلى 933 حالة بعد أن كان يقارب 1000 حالة سنويًا.







