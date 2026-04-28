مسئول بدولة الاحتلال : إسرائيل قد تستأنف القتال بعد انتهاء مهلة الأسبوعين

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول، أن إسرائيل قد تستأنف القتال بعد انتهاء مهلة الأسبوعين، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأضاف المسؤول، أن إسرائيل حددت مهلة أسبوعين للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية.

وأصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمرا بإخلاء 16 قرية وبلدة في جنوب لبنان، بما يشمل منطقة جنوب نهر الليطاني، محذراً بعزمه استهداف مواقع تابعة لحزب الله.



ووجه متحدث جيش الإحتلال في منشور وُزع على سكان المنطقة- ونقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنذاره إلى سكان لبنان المتواجدين في القرى والبلدات الغندورية وبرج قلاويه وقلويه والصوانة والجميجمة وصفد البطيخ وبرعشيت وشقرا وعيتا الجبل وتبنين والسلطانية وبير السناسل ودونين وخربة سلم وسلع ودير كيفا.











