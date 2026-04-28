عبدالعاطي يفتتح غرفة حفظ الوثائق المؤمنة بمقر وزارة الخارجية

افتتح الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم "الثلاثاء" غرفة حفظ الوثائق المؤمنة بمقر وزارة الخارجية، بحضور اللواء وليد عدلى عطية مدير إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة، وذلك في إطار التعاون بين وزارتي الخارجية والدفاع للحفاظ على الذاكرة المؤسسية للدولة المصرية.

وأكد الوزير عبد العاطى ان المشروع يأتى فى إطار خطة وزارة الخارجية المستمرة لرقمنة وتحديث منظومة الوثائق والمستندات التاريخية، للحفاظ على الوثائق ذات القيمة بأعلى درجات الكفاءة.

ونوه بأن الغرفة المستحدثة تم تجهيزها بأحدث النظم والتقنيات لتأمين الوثائق والمستندات والخرائط والمعاهدات الدولية فى إطار بيئة مؤمنة بالكامل ضد مختلف عوامل التلف والضرر.

ووجه وزير الخارجية بأهمية ضمان الالتزام بأعلى معايير الأمن وضمان سلامة الوثائق، مشيرًا إلى حرص الوزارة على مواصلة تحديث منظومة العمل وتطوير البنية التكنولوجية، وتيسير حفظ الوثائق بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة حفاظاً على الوثائق الرسمية والتراث للدولة المصرية.