سمير فرج: إصلاح مجلس الأمن قد يمنح مصر فرصة تاريخية لتمثيل أفريقيا بمقعد دائم

أكد اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن المناقشات الدولية بشأن إعادة هيكلة مجلس الأمن وتوسيعه تمثل فرصة كبيرة لمصر، خاصة مع الطروحات الخاصة بإضافة أربعة أعضاء جدد، من بينهم مقعد دائم محتمل للقارة الأفريقية.

وأوضح فرج أن التصورات الحالية تشمل ضم دول تمثل أمريكا الجنوبية وأفريقيا وأوروبا وآسيا، في إطار تحديث منظومة الأمم المتحدة بما يتناسب مع المتغيرات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر تعد من أبرز الدول المرشحة لتمثيل أفريقيا في حال إقرار هذا التوسع.

وأشار إلى أن الجدل الرئيسي يدور حول مصير "حق الفيتو"، وما إذا كان سيظل مقتصرًا على الدول الخمس الكبرى أو سيتم إلغاؤه ضمن النظام الجديد، موضحًا أن منح جميع الأعضاء الجدد حق الفيتو قد يعطل عمل المجلس، لذلك تتجه المناقشات نحو إعادة صياغة آليات التصويت.

وأضاف أن التحركات المصرية المتزايدة داخل أفريقيا خلال السنوات الأخيرة عززت من فرص القاهرة في المنافسة على هذا المقعد، مؤكدًا أن استعادة الدور المصري داخل القارة أصبح عنصرًا أساسيًا في دعم مكانة مصر الدولية.

وشدد فرج على أن الدولة المصرية تبذل جهودًا سياسية ودبلوماسية واسعة لتعزيز نفوذها الأفريقي، بما قد يدعم فرصها مستقبلًا في الحصول على العضوية الدائمة بمجلس الأمن كممثل رئيسي للقارة الأفريقية.