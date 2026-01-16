ماذا يحدث عند تناول البطاطا؟

تناول البطاطا باعتدال يعود على الجسم بعدة فوائد، لكن طريقة التحضير والكمية تُحدث فرقًا كبيرًا. إليك ما يحدث للجسم عند تناولها:



فوائد تناول البطاطا



تمد الجسم بالطاقة

البطاطا غنية بالكربوهيدرات المعقدة التي تمنح طاقة تدوم لفترة أطول.

تحسن الهضم

تحتوي على الألياف التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

تقوي المناعة

غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تدعم الجهاز المناعي.

تحافظ على صحة القلب

البوتاسيوم الموجود بها يساعد في تنظيم ضغط الدم.

تشعر بالشبع

تساعد على الإحساس بالامتلاء وتقليل الرغبة في تناول وجبات خفيفة غير صحية.



ماذا يحدث عند الإفراط في تناولها؟



زيادة الوزن خاصة عند تناولها مقلية أو مضاف إليها دهون.

ارتفاع السكر في الدم لأنها ترفع المؤشر الجلايسيمي، خصوصًا لمرضى السكري.

مشاكل هضمية مثل الانتفاخ عند الإفراط في الكمية.

أفضل طرق تناول البطاطا

مسلوقة

مشوية

مطهية بالبخار



يفضل تجنب القلي المتكرر أو الإكثار من البطاطس الشيبسي.