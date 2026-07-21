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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم بيك أب.. تويوتا تندرا بقوة تقارب 500 حصانًا

تويوتا تندرا
تويوتا تندرا
صبري طلبه

تعد تويوتا واحدة من أعرق شركات صناعة السيارات اليابانية، ونجحت على مدار عقود في ترسيخ مكانتها عالميًا من خلال تقديم طرازات متنوعة، منها فئة الشاحنات الخفيفة "البيك أب" التي حققت انتشارًا واسعًا في العديد من الأسواق، ومن بين أبرز هذه الطرازات هي النسخة تويوتا تندرا 2026.

تويوتا تندرا والأداء الفني

تعتمد تويوتا تندرا على منظومة حركة تجمع بين محرك احتراق داخلي وتقنية الدفع الهجين، حيث تأتي مزودة بمحرك بنزين سداسي الأسطوانات على شكل V بسعة 3.4 لتر، يعمل بشاحني توربو، إلى جانب نظام هجين HEV .

تويوتا تندرا 

وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات، مع نظام دفع رباعي 4WD ، وتوفر المنظومة الهجينة في تويوتا تندرا أرقامًا تعكس طبيعة السيارة العملية، إذ ينتج المحرك الكهربائي قوة تبلغ 48 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 250 نيوتن متر.

وتبلغ قوة منظومة الاحتراق 437 حصانًا، ويصل عزم الدوران إلى 790 نيوتن متر، بينما تأتي السيارة بخزان وقود كبير تبلغ سعته 144 لترًا، كما تتمتع بقدرة سحب تصل إلى 5,068 كيلوجرامًا، لتناسب الأعمال التي تتطلب جر المقطورات أو المعدات الثقيلة، وإلى جانب ذلك، تصل حمولة السيارة إلى 726 كيلوجرامًا.

أبعاد تويوتا تندرا 

تنتمي تويوتا تندرا إلى فئة البيك أب كبيرة الحجم، وهو ما يظهر في أبعادها الخارجية، حيث يبلغ طولها 5,933 مم، بينما يصل العرض إلى 2,070 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,981 مم، في حين تمتد قاعدة العجلات إلى 3,695 مم.

تويوتا تندرا 

ويتراوح وزن السيارة بدون ركاب بين 2,492 و2,728 كيلوجرامًا بحسب الفئة والتجهيزات، وتأتي مزودة بمصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، وعجلات من الألمنيوم قياس 18 بوصة في الأمام والخلف، وتضم المرايا الجانبية مجموعة من الوظائف العملية تشمل الضبط والطي الكهربائي، مع مؤشرات انعطاف مدمجة وخاصية التدفئة، وفتحة سقف بانورامية.

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