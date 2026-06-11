لمدة 3 أيام..غلق كلي مؤقت بطريق الواحات لتنفيذ أعمال إسقاط كابلات كهرباء أمام وصلة دهشور

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار تنفيذ مشروع إحلال وتجديد الخط الكهربائي الهوائي (القاهرة 500) بمحطة محولات كهرباء 6 أكتوبر الرئيسية سيتم تنفيذ أعمال إسقاط كابلات كهرباء ضغط عالٍ هوائي بطريق الواحات في الاتجاهين أمام طريق وصلة دهشور.

وأوضحت المحافظة أن الأعمال تستلزم إجراء غلق كلي لطريق الواحات بالاتجاهين بموقع الأعمال لمدة 3 أيام، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 12/6/2026 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 14/6/2026، على أن يتم تنفيذ الغلق الكلي لمدة 20 دقيقة فقط في كل مرحلة من إجمالي 7 مراحل تنفيذية، وذلك خلال الفترة من الساعة الثانية صباحًا وحتى الخامسة صباحًا طوال مدة الأعمال.

وأضافت المحافظة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الجهات المنفذة، أعدت التحويلات المرورية اللازمة لتيسير حركة السير خلال فترة الأعمال، حيث تم تخصيص مسارات بديلة للمركبات القادمة بطريق الواحات من الطريق السياحي والمتجهة إلى مناطق 6 أكتوبر، وذلك بالدخول الإجباري إلى حارة البطئ ثم الاتجاه يمينًا إلى طريق الأبنية التعليمية، ثم يسارًا إلى شارع دجلة وصولًا إلى طريق وصلة دهشور، ثم الدوران والعودة مرة أخرى إلى طريق وصلة دهشور ثم طريق الواحات في اتجاه مناطق 6 أكتوبر عقب تجاوز منطقة الأعمال.

كما تم تحديد مسار بديل ثانٍ لحركة سير المركبات بطريق الواحات القادمة من مناطق 6 أكتوبر والمتجهة إلى الطريق السياحي، حيث يتم الدخول الإجباري إلى حارة البطئ ثم الاتجاه يمينًا إلى مسار التحويلة المستحدثة بجوار منطقة الأعمال في ذات الاتجاه، واستكمال السير لمسافة نحو 400 متر، ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الأصلي عقب تجاوز منطقة الأعمال.

وأكدت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والمرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، مع الدفع بالخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين وقائدي المركبات الالتزام بالتعليمات المرورية والإرشادات الميدانية خلال فترة تنفيذ الأعمال، حفاظًا على سلامتهم وتيسيرًا لحركة السير.